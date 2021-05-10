За сутки в России подтверждено 8 475 случаев COVID-19 в 82 регионах

В России за минувшие сутки подтверждено 8 475 случаев COVID-19 в 82 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2896

2 Санкт-Петербург 724

3 Московская область 649

4 Ростовская область 208

5 Воронежская область 135

6 Саратовская область 121

7 Иркутская область 118

8 Нижегородская область 116

9 Республика Саха (Якутия) 115

10 Красноярский край 108

11 Свердловская область 107

12 Республика Крым 101

13 Волгоградская область 98

14 Самарская область 98

15 Челябинская область 98

16 Пермский край 97

17 Краснодарский край 93

18 Республика Башкортостан 89

19 Ульяновская область 77

20 Ярославская область 77

21 Пензенская область 77

22 Ленинградская область 76

23 Тверская область 71

24 Белгородская область 67

25 Новосибирская область 67

26 Курская область 66

27 Кемеровская область 65

28 Ивановская область 63

29 Кировская область 63

30 Калининградская область 62

31 Липецкая область 61

32 Брянская область 61

33 Алтайский край 60

34 Калужская область 57

35 Оренбургская область 55

36 Владимирская область 54

37 Псковская область 53

38 Омская область 52

39 Архангельская область 51

40 Орловская область 50

41 Республика Дагестан 50

42 Республика Чувашия 49

43 Ставропольский край 49

44 Тульская область 48

45 Тюменская область 47

46 Ханты-Мансийский автономный округ 45

47 Рязанская область 43

48 Удмуртская Республика 43

49 Смоленская область 41

50 Астраханская область 41

51 Республика Карелия 38

52 Вологодская область 38

53 Тамбовская область 37

54 Новгородская область 35

55 Республика Татарстан 34

56 Курганская область 33

57 Костромская область 29

58 Республика Мордовия 28

59 Севастополь 26

60 Республика Хакасия 26

61 Республика Бурятия 26

62 Забайкальский край 25

63 Мурманская область 24

64 Республика Коми 24

65 Томская область 24

66 Хабаровский край 22

67 Приморский край 21

68 Кабардино-Балкарская Республика 20

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17

70 Республика Марий Эл 15

71 Республика Калмыкия 14

72 Амурская область 13

73 Карачаево-Черкесская Республика 12

74 Сахалинская область 12

75 Республика Северная Осетия-Алания 11

76 Республика Ингушетия 10

77 Чеченская Республика 10

78 Республика Адыгея 8

79 Камчатский край 7

80 Республика Тыва 6

81 Магаданская область 4

82 Республика Алтай 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 888 727 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Алтай 0,02%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Хабаровский край 0,04% За последние сутки подтверждена 321 смерть: Москва 56

Санкт-Петербург 30

Самарская область 17

Нижегородская область 15

Краснодарский край 12

Пермский край 10

Свердловская область 10

Московская область 8

Ленинградская область 8

Челябинская область 8

Алтайский край 8

Красноярский край 8

Иркутская область 8

Тверская область 7

Удмуртская Республика 6

Ульяновская область 6

Воронежская область 5

Курская область 5

Тульская область 5

Калининградская область 5

Волгоградская область 5

Ставропольский край 5

Пензенская область 5

Саратовская область 5

Новосибирская область 5

Орловская область 4

Республика Коми 4

Вологодская область 4

Республика Карелия 3

Республика Адыгея 3

Республика Крым 3

Ростовская область 3

Севастополь 3

Белгородская область 2

Липецкая область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Архангельская область 2

Псковская область 2

Республика Башкортостан 2

Республика Мордовия 2

Ивановская область 1

Смоленская область 1

Мурманская область 1

Республика Калмыкия 1

Астраханская область 1

Республика Дагестан 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Чеченская Республика 1

Республика Чувашия 1

Оренбургская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Кемеровская область 1

Республика Бурятия 1

Республика Саха (Якутия) 1

Забайкальский край 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 113 647 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 774 человека: Москва 1976

Санкт-Петербург 732

Московская область 440

Ростовская область 200

Саратовская область 195

Псковская область 188

Воронежская область 132

Свердловская область 122

Краснодарский край 119

Нижегородская область 101

Красноярский край 100

Челябинская область 98

Республика Башкортостан 94

Самарская область 91

Пензенская область 86

Курская область 85

Ульяновская область 80

Архангельская область 78

Ленинградская область 76

Калининградская область 74

Ярославская область 73

Волгоградская область 71

Брянская область 67

Новгородская область 65

Республика Чувашия 65

Оренбургская область 63

Кировская область 59

Калужская область 56

Кемеровская область 56

Удмуртская Республика 53

Орловская область 52

Владимирская область 51

Омская область 49

Тульская область 46

Республика Карелия 46

Тюменская область 46

Ивановская область 43

Алтайский край 42

Республика Дагестан 41

Рязанская область 40

Пермский край 36

Ставропольский край 35

Смоленская область 34

Севастополь 34

Курганская область 34

Ханты-Мансийский автономный округ 33

Белгородская область 29

Вологодская область 28

Тверская область 27

Липецкая область 24

Кабардино-Балкарская Республика 24

Чеченская Республика 24

Хабаровский край 23

Тамбовская область 21

Республика Коми 21

Республика Бурятия 20

Республика Мордовия 17

Ямало-Ненецкий автономный округ 17

Республика Калмыкия 14

Республика Марий Эл 14

Иркутская область 14

Амурская область 14

Новосибирская область 13

Республика Крым 9

Республика Северная Осетия - Алания 9

Республика Адыгея 8

Томская область 8

Камчатский край 6

Республика Тыва 5

Сахалинская область 5

Мурманская область 4

Астраханская область 4

Республика Хакасия 4

Забайкальский край 4

Республика Саха (Якутия) 3

Республика Татарстан 2

Республика Алтай 1

Магаданская область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 502 906.