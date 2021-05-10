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10.05.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8 475 случаев COVID-19 в 82 регионах

Текст: Любовь Проценко
В России за минувшие сутки подтверждено 8 475 случаев COVID-19 в 82 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2896
  • 2 Санкт-Петербург 724
  • 3 Московская область 649
  • 4 Ростовская область 208
  • 5 Воронежская область 135
  • 6 Саратовская область 121
  • 7 Иркутская область 118
  • 8 Нижегородская область 116
  • 9 Республика Саха (Якутия) 115
  • 10 Красноярский край 108
  • 11 Свердловская область 107
  • 12 Республика Крым 101
  • 13 Волгоградская область 98
  • 14 Самарская область 98
  • 15 Челябинская область 98
  • 16 Пермский край 97
  • 17 Краснодарский край 93
  • 18 Республика Башкортостан 89
  • 19 Ульяновская область 77
  • 20 Ярославская область 77
  • 21 Пензенская область 77
  • 22 Ленинградская область 76
  • 23 Тверская область 71
  • 24 Белгородская область 67
  • 25 Новосибирская область 67
  • 26 Курская область 66
  • 27 Кемеровская область 65
  • 28 Ивановская область 63
  • 29 Кировская область 63
  • 30 Калининградская область 62
  • 31 Липецкая область 61
  • 32 Брянская область 61
  • 33 Алтайский край 60
  • 34 Калужская область 57
  • 35 Оренбургская область 55
  • 36 Владимирская область 54
  • 37 Псковская область 53
  • 38 Омская область 52
  • 39 Архангельская область 51
  • 40 Орловская область 50
  • 41 Республика Дагестан 50
  • 42 Республика Чувашия 49
  • 43 Ставропольский край 49
  • 44 Тульская область 48
  • 45 Тюменская область 47
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 45
  • 47 Рязанская область 43
  • 48 Удмуртская Республика 43
  • 49 Смоленская область 41
  • 50 Астраханская область 41
  • 51 Республика Карелия 38
  • 52 Вологодская область 38
  • 53 Тамбовская область 37
  • 54 Новгородская область 35
  • 55 Республика Татарстан 34
  • 56 Курганская область 33
  • 57 Костромская область 29
  • 58 Республика Мордовия 28
  • 59 Севастополь 26
  • 60 Республика Хакасия 26
  • 61 Республика Бурятия 26
  • 62 Забайкальский край 25
  • 63 Мурманская область 24
  • 64 Республика Коми 24
  • 65 Томская область 24
  • 66 Хабаровский край 22
  • 67 Приморский край 21
  • 68 Кабардино-Балкарская Республика 20
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • 70 Республика Марий Эл 15
  • 71 Республика Калмыкия 14
  • 72 Амурская область 13
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 12
  • 74 Сахалинская область 12
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 11
  • 76 Республика Ингушетия 10
  • 77 Чеченская Республика 10
  • 78 Республика Адыгея 8
  • 79 Камчатский край 7
  • 80 Республика Тыва 6
  • 81 Магаданская область 4
  • 82 Республика Алтай 4

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 888 727 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай 0,02%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Хабаровский край 0,04%
За последние сутки подтверждена 321 смерть:
  • Москва 56
  • Санкт-Петербург 30
  • Самарская область 17
  • Нижегородская область 15
  • Краснодарский край 12
  • Пермский край 10
  • Свердловская область 10
  • Московская область 8
  • Ленинградская область 8
  • Челябинская область 8
  • Алтайский край 8
  • Красноярский край 8
  • Иркутская область 8
  • Тверская область 7
  • Удмуртская Республика 6
  • Ульяновская область 6
  • Воронежская область 5
  • Курская область 5
  • Тульская область 5
  • Калининградская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Пензенская область 5
  • Саратовская область 5
  • Новосибирская область 5
  • Орловская область 4
  • Республика Коми 4
  • Вологодская область 4
  • Республика Карелия 3
  • Республика Адыгея 3
  • Республика Крым 3
  • Ростовская область 3
  • Севастополь 3
  • Белгородская область 2
  • Липецкая область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Архангельская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Мордовия 2
  • Ивановская область 1
  • Смоленская область 1
  • Мурманская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Астраханская область 1
  • Республика Дагестан 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Чувашия 1
  • Оренбургская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Кемеровская область 1
  • Республика Бурятия 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Забайкальский край 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 113 647 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 774 человека:
  • Москва 1976
  • Санкт-Петербург 732
  • Московская область 440
  • Ростовская область 200
  • Саратовская область 195
  • Псковская область 188
  • Воронежская область 132
  • Свердловская область 122
  • Краснодарский край 119
  • Нижегородская область 101
  • Красноярский край 100
  • Челябинская область 98
  • Республика Башкортостан 94
  • Самарская область 91
  • Пензенская область 86
  • Курская область 85
  • Ульяновская область 80
  • Архангельская область 78
  • Ленинградская область 76
  • Калининградская область 74
  • Ярославская область 73
  • Волгоградская область 71
  • Брянская область 67
  • Новгородская область 65
  • Республика Чувашия 65
  • Оренбургская область 63
  • Кировская область 59
  • Калужская область 56
  • Кемеровская область 56
  • Удмуртская Республика 53
  • Орловская область 52
  • Владимирская область 51
  • Омская область 49
  • Тульская область 46
  • Республика Карелия 46
  • Тюменская область 46
  • Ивановская область 43
  • Алтайский край 42
  • Республика Дагестан 41
  • Рязанская область 40
  • Пермский край 36
  • Ставропольский край 35
  • Смоленская область 34
  • Севастополь 34
  • Курганская область 34
  • Ханты-Мансийский автономный округ 33
  • Белгородская область 29
  • Вологодская область 28
  • Тверская область 27
  • Липецкая область 24
  • Кабардино-Балкарская Республика 24
  • Чеченская Республика 24
  • Хабаровский край 23
  • Тамбовская область 21
  • Республика Коми 21
  • Республика Бурятия 20
  • Республика Мордовия 17
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • Республика Калмыкия 14
  • Республика Марий Эл 14
  • Иркутская область 14
  • Амурская область 14
  • Новосибирская область 13
  • Республика Крым 9
  • Республика Северная Осетия - Алания 9
  • Республика Адыгея 8
  • Томская область 8
  • Камчатский край 6
  • Республика Тыва 5
  • Сахалинская область 5
  • Мурманская область 4
  • Астраханская область 4
  • Республика Хакасия 4
  • Забайкальский край 4
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Республика Татарстан 2
  • Республика Алтай 1
  • Магаданская область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 502 906.

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