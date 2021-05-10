За сутки в России подтверждено 8 475 случаев COVID-19 в 82 регионах

В России за минувшие сутки подтверждено 8 475 случаев COVID-19 в 82 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2896
- 2 Санкт-Петербург 724
- 3 Московская область 649
- 4 Ростовская область 208
- 5 Воронежская область 135
- 6 Саратовская область 121
- 7 Иркутская область 118
- 8 Нижегородская область 116
- 9 Республика Саха (Якутия) 115
- 10 Красноярский край 108
- 11 Свердловская область 107
- 12 Республика Крым 101
- 13 Волгоградская область 98
- 14 Самарская область 98
- 15 Челябинская область 98
- 16 Пермский край 97
- 17 Краснодарский край 93
- 18 Республика Башкортостан 89
- 19 Ульяновская область 77
- 20 Ярославская область 77
- 21 Пензенская область 77
- 22 Ленинградская область 76
- 23 Тверская область 71
- 24 Белгородская область 67
- 25 Новосибирская область 67
- 26 Курская область 66
- 27 Кемеровская область 65
- 28 Ивановская область 63
- 29 Кировская область 63
- 30 Калининградская область 62
- 31 Липецкая область 61
- 32 Брянская область 61
- 33 Алтайский край 60
- 34 Калужская область 57
- 35 Оренбургская область 55
- 36 Владимирская область 54
- 37 Псковская область 53
- 38 Омская область 52
- 39 Архангельская область 51
- 40 Орловская область 50
- 41 Республика Дагестан 50
- 42 Республика Чувашия 49
- 43 Ставропольский край 49
- 44 Тульская область 48
- 45 Тюменская область 47
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 45
- 47 Рязанская область 43
- 48 Удмуртская Республика 43
- 49 Смоленская область 41
- 50 Астраханская область 41
- 51 Республика Карелия 38
- 52 Вологодская область 38
- 53 Тамбовская область 37
- 54 Новгородская область 35
- 55 Республика Татарстан 34
- 56 Курганская область 33
- 57 Костромская область 29
- 58 Республика Мордовия 28
- 59 Севастополь 26
- 60 Республика Хакасия 26
- 61 Республика Бурятия 26
- 62 Забайкальский край 25
- 63 Мурманская область 24
- 64 Республика Коми 24
- 65 Томская область 24
- 66 Хабаровский край 22
- 67 Приморский край 21
- 68 Кабардино-Балкарская Республика 20
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- 70 Республика Марий Эл 15
- 71 Республика Калмыкия 14
- 72 Амурская область 13
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 12
- 74 Сахалинская область 12
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 11
- 76 Республика Ингушетия 10
- 77 Чеченская Республика 10
- 78 Республика Адыгея 8
- 79 Камчатский край 7
- 80 Республика Тыва 6
- 81 Магаданская область 4
- 82 Республика Алтай 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 888 727 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай 0,02%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Хабаровский край 0,04%
За последние сутки подтверждена 321 смерть:
- Москва 56
- Санкт-Петербург 30
- Самарская область 17
- Нижегородская область 15
- Краснодарский край 12
- Пермский край 10
- Свердловская область 10
- Московская область 8
- Ленинградская область 8
- Челябинская область 8
- Алтайский край 8
- Красноярский край 8
- Иркутская область 8
- Тверская область 7
- Удмуртская Республика 6
- Ульяновская область 6
- Воронежская область 5
- Курская область 5
- Тульская область 5
- Калининградская область 5
- Волгоградская область 5
- Ставропольский край 5
- Пензенская область 5
- Саратовская область 5
- Новосибирская область 5
- Орловская область 4
- Республика Коми 4
- Вологодская область 4
- Республика Карелия 3
- Республика Адыгея 3
- Республика Крым 3
- Ростовская область 3
- Севастополь 3
- Белгородская область 2
- Липецкая область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Архангельская область 2
- Псковская область 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Мордовия 2
- Ивановская область 1
- Смоленская область 1
- Мурманская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Астраханская область 1
- Республика Дагестан 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Чувашия 1
- Оренбургская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Кемеровская область 1
- Республика Бурятия 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Забайкальский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 113 647 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 774 человека:
- Москва 1976
- Санкт-Петербург 732
- Московская область 440
- Ростовская область 200
- Саратовская область 195
- Псковская область 188
- Воронежская область 132
- Свердловская область 122
- Краснодарский край 119
- Нижегородская область 101
- Красноярский край 100
- Челябинская область 98
- Республика Башкортостан 94
- Самарская область 91
- Пензенская область 86
- Курская область 85
- Ульяновская область 80
- Архангельская область 78
- Ленинградская область 76
- Калининградская область 74
- Ярославская область 73
- Волгоградская область 71
- Брянская область 67
- Новгородская область 65
- Республика Чувашия 65
- Оренбургская область 63
- Кировская область 59
- Калужская область 56
- Кемеровская область 56
- Удмуртская Республика 53
- Орловская область 52
- Владимирская область 51
- Омская область 49
- Тульская область 46
- Республика Карелия 46
- Тюменская область 46
- Ивановская область 43
- Алтайский край 42
- Республика Дагестан 41
- Рязанская область 40
- Пермский край 36
- Ставропольский край 35
- Смоленская область 34
- Севастополь 34
- Курганская область 34
- Ханты-Мансийский автономный округ 33
- Белгородская область 29
- Вологодская область 28
- Тверская область 27
- Липецкая область 24
- Кабардино-Балкарская Республика 24
- Чеченская Республика 24
- Хабаровский край 23
- Тамбовская область 21
- Республика Коми 21
- Республика Бурятия 20
- Республика Мордовия 17
- Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- Республика Калмыкия 14
- Республика Марий Эл 14
- Иркутская область 14
- Амурская область 14
- Новосибирская область 13
- Республика Крым 9
- Республика Северная Осетия - Алания 9
- Республика Адыгея 8
- Томская область 8
- Камчатский край 6
- Республика Тыва 5
- Сахалинская область 5
- Мурманская область 4
- Астраханская область 4
- Республика Хакасия 4
- Забайкальский край 4
- Республика Саха (Якутия) 3
- Республика Татарстан 2
- Республика Алтай 1
- Магаданская область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 502 906.