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10.05.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Зачем Саудовская Аравия снижает цены на свою нефть

Текст: Сергей Тихонов
С начала мая Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти, на июньские поставки которой покупатели в Азии и Европе уже получили скидки. После ценовой войны с Россией весной 2020 года каждое снижение цен на "черное золото" воспринимается Эр-Риядом в свете риска возобновления боевых действий на фоне восстановления нефтяного рынка. Но пока целостность сделки ОПЕК+ важнее сиюминутной выгоды, и саудитов больше беспокоит сохранение традиционных рынков сбыта, а также возможность пристроить на них дополнительные объемы экспорта своей нефти.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая в мире по добыче и запасам нефти, анонсировала скидку на разные сорта "черного золота" с поставкой в июне, в Азии - на 10-30 центов, а в Европе - на 25-80 центов, в зависимости от сорта нефти. При этом по условиям сделки ОПЕК+ в мае-июле этого года добыча в Саудовской Аравии вырастет приблизительно на 1,3 млн баррелей в сутки.

Фото: REUTERS
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"Снижение цен для Азии - чисто символическое. Возможно, отчасти оно связано с ситуацией с коронавирусом в Индии, - говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. - При этом для США цены были повышены на 20 центов". В целом это выглядит, как незначительная балансировка цен, считает эксперт.

Это мнение подтверждается тем, что согласно опросу, проведенному Bloomberg среди семи трейдеров и переработчиков нефти, они ожидали большего снижения цен. Для сравнения, в марте-апреле 2020 года, в период ценовой войны после развала первой сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия предоставила потребителям своей нефти в Азии, Европе и США скидки от 6 до 8 долларов за баррель. Причем цены на нефть в тот момент были не в пример ниже сегодняшних - около 45 долларов за баррель. 

К тому же любая ценовая война - это игра на понижение, в чем сейчас абсолютно не заинтересованы Россия и Саудовская Аравия - два лидера сделки ОПЕК+. Бюджеты обеих стран зависимы от поступлений нефтяных доходов. Особенно после сложнейшего коронакризисного года, когда для поддержания экономики на плаву в нее потребовались большие вливания из казны.

Фото: iStock
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Кроме этого, в апреле стало известно, что Эр-Рияд ведет переговоры о продаже 1% акций Saudi Aramco. Сделка оценивается в 19 млрд долларов, но если нефтяные цены сейчас пойдут вниз, стоимость бумаг саудовской компании также начнет уменьшаться.

Пока рынок не восстановится после кризиса и сохраняется риск снижения спроса на нефть, как например, сейчас в Индии из-за критической ситуации с COVID-19, борьба за рынки сбыта будет происходить очень осторожно. С оглядкой, как бы сиюминутная прибыль не привела к долгим и куда более значительным потерям.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Цена на нефть

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