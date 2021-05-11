Авиакомпании нарастили объем перевозок грузов

Авиакомпании, нарастившие объем грузовых авиаперевозок в пандемию, в 2021 году не сбавляют оборотов. По данным Росавиации, в январе - марте 2021 года перевозки грузов и почты выросли почти на треть (27,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На международных маршрутах прирост тоннажа составил 34,1%, на внутренних более скромные - 10,7%.

Несмотря на значительное падение пассажиропотока из-за пандемии, авиакомпаниям удалось частично компенсировать потери за счет грузовых авиаперевозок. Драйверами стали электронная торговля, которая дала основной стимул прироста как внутри страны, так и на международных направлениях, а также доставка медикаментов и средств индивидуальной защиты, объяснил руководитель Международного логистического альянса АСЕХ Мирослав Золотарев. "Спрос на доставку товаров первой необходимости и защитных масок авиатранспортом в начале 2020 года вызвал значительное повышение тарифов на перевозки, рынок новые тарифы (которые в среднем выросли в 3-4 раза) принял и, на удивление всем, тарифы до сих пор держатся на том же высоком уровне", - отмечает он.

Согласно статистике Росавиации, показатели грузооборота гражданской авиации России за 2020 год по тоннажу перевозимых грузов и почты выше на 2,3%, чем в 2019 году, причем грузооборот России и зарубежных стран за пределами СНГ выше на 4,6%, а внутри России выше на 1,5%.

Если раньше авиакомпании перевозили основной объем грузов в грузовых отсеках пассажирских судов и, как правило, окупали такие рейсы благодаря путешественникам, то теперь окупаемость стала зависеть от грузоперевозок. Рост цен на транспортировку грузов сыграл на руку грузовым авиакомпаниям, которые смогли частично компенсировать потери от снижения тарифов, наблюдавшегося последние 10-15 лет. По словам Золотарева, на цены давили пассажирские авиакомпании, которые получили новые широкофюзеляжные воздушные суда, способные перевозить более 20 тонн груза на рейсе в контейнерах и на паллетах. Грузовые авиакомпании были вынуждены также снижать тарифы и выполнять рейсы даже ниже себестоимости.

Пандемия раскрыла горизонты: появились новые запросы, новые направления, новые маршруты и новые клиенты. Количество перевозок в 2020 году выросло в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. Тренд также наблюдается в 2021 году, отмечает Акбота Худайкулова, заместитель директора по производству M9 Logistics. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), объем грузовых авиаперевозок в марте 2021 года вырос на 4,4% по сравнению с мартом 2019 года, побив абсолютный рекорд в этой сфере. В марте 2021 года спрос на транспортировку грузов самолетами вырос на 22,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В 2021 году позитивные тенденции в сфере грузовых авиаперевозок сохранятся, считает Золотарев. Этому будут способствовать рост электронной коммерции, срочных перевозок товаров первой необходимости, тестов, вакцин, косметики и скоропортящихся товаров.