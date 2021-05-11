Банки могут обязать принимать отказы граждан от кредитов и переводов

Банк России прорабатывает инициативу обязать банки по желанию клиента ограничивать ему ряд операций.

"Представляется, что такая мера должна распространяться на всех клиентов банков и микрофинансовых организаций, - сообщили "РГ" в Банке России. - Технологически такой функционал уже реализован у ряда банков".

Издание РБК во вторник сообщило о подготовленном в Госдуме законопроекте, который позволит гражданам заранее отказываться от любых кредитов и не платить по ним, если их все-таки оформят.

Ранее, как сообщали "Известия", ОНФ обратился в Банк России с предложением законодательно обязать банки предоставлять пенсионерам услугу добровольного отказа от исходящих онлайн-переводов и платежей; в Банке России считают, что такая инициатива должна распространяться на всех клиентов, а не только людей старше 60 лет.

Как отмечают в Банке России, добровольное ограничение ряда операций действенно в случаях, когда клиента финансовой организации провоцируют дистанционно совершить действия с его счетами в пользу злоумышленников, а также в случае оформления злоумышленниками онлайн-займов с использованием персональных данных клиента.