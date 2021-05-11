Банки могут обязать принимать отказы граждан от кредитов и переводов

Новости

Евросоюз выразил соболезнования жертвам стрельбы в школе в Казани 13:37
В Москве обокрали звезду "Перевала Дятлова" и Happy End Лену Тронину 13:35
Уральские школы проверят на безопасность после стрельбы в Казани 13:33
Мишустин настроен на непростой, но откровенный отчет в Госдуме 13:27
Семьям погибших и пострадавших в школе в Казани окажут помощь 13:25
Зюганов назвал стрельбу в Казани попыткой запугать общество 13:22
Вышел трейлер 2-го сезона антологии Финчера "Любовь. Смерть. Роботы" 13:20
В Удмуртии усилят меры безопасности в школах и детских садах 13:19
Голикова: Самолет МЧС с медицинскими специалистами отправится в Казань 13:17
В "Спартаке" рассказали о самочувствии избитого Антона Фетисова 13:12
В школах Крыма ужесточат меры безопасности после трагедии в Казани 13:03
Жириновский призвал СМИ не сообщать о стрельбе в школах 13:02
В школах Приамурья усилят меры безопасности после стрельбы в Казани 12:55
В Госдуме проанализируют законы об обороте оружия после трагедии в Казани 12:54
Батиста присоединился к Крэйгу в сиквеле "Достать ножи" 12:54
Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с YouTube-канала RT 12:50
Петербургские ученые научились прогнозировать хакерские атаки 12:49
Напавший на школу в Казани действовал один 12:49
Песков: Россия не имеет отношения к хакерским атакам на Colonial Pipeline 12:42
В волгоградских школах "Последний звонок" пройдет в очном формате 12:40
В Госдуме почтили минутой молчания память погибших в Казани 12:39
Спортивные клубы Татарстана выразили соболезнования в связи с трагедией в Казани 12:32
В Казани 12 мая отменят занятия во всех школах 12:32
Миронов предложил ввести смертную казнь за убийство детей 12:31
Песков рассказал о формате работы Путина после прививки 12:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
11.05.2021 12:48
Рубрика: Экономика

Банки могут обязать принимать отказы граждан от кредитов и переводов

Текст: Игорь Зубков
Банк России прорабатывает инициативу обязать банки по желанию клиента ограничивать ему ряд операций.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Представляется, что такая мера должна распространяться на всех клиентов банков и микрофинансовых организаций, - сообщили "РГ" в Банке России. - Технологически такой функционал уже реализован у ряда банков".

Фото: iStock
Экономист оценил проект о "добровольном запрете" на кредиты

Издание РБК во вторник сообщило о подготовленном в Госдуме законопроекте, который позволит гражданам заранее отказываться от любых кредитов и не платить по ним, если их все-таки оформят.

Ранее, как сообщали "Известия", ОНФ обратился в Банк России с предложением законодательно обязать банки предоставлять пенсионерам услугу добровольного отказа от исходящих онлайн-переводов и платежей; в Банке России считают, что такая инициатива должна распространяться на всех клиентов, а не только людей старше 60 лет.

Как отмечают в Банке России, добровольное ограничение ряда операций действенно в случаях, когда клиента финансовой организации провоцируют дистанционно совершить действия с его счетами в пользу злоумышленников, а также в случае оформления злоумышленниками онлайн-займов с использованием персональных данных клиента.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

Главное сегодня

Стрельба в школе Казани
Путин дал поручения по трагедии в Казани
Экономист оценил проект о "добровольном запрете" на кредиты
В Минприроды рассказали о величине запасов нефти и газа в России
В Германии призвали ЕС немедленно снять санкции с России
Как снизить квартплату летом
Российские банки начали повышать ставки по вкладам