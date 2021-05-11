Археологи в Иране нашли базар возрастом 1000 лет

В Иране группа археологов и экспертов по культурному наследию провела превентивные раскопки на древнем базаре в Ардебиле и обнаружила следы первых построек, датированных эпохой Сельджуков (1037-1194 годы нашей эры).

Как сообщает Tehran Times, открытие было сделано в городе Ардебиле, расположенном на северо-западе Ирана. Примечательно, что исследованный базар является действующим. В 1985 году он был внесен в список объектов национального наследия.

Этот базар был тщательно отреставрирован в эпоху Каджаров (1789-1925 годы нашей эры). Сейчас власти задумались о его новой реставрации. В связи с этим было принято решение провести превентивные археологические раскопки, причем работа самого базара не приостанавливалась.

"В настоящее время ведутся раскопки в сводчатом проходе Занджирлу, чтобы определить древность и состояние подвалов и фундамента этой части исторического базара, - заявил руководитель проекта Мохаммадрез Шаеки. - По завершению археологических раскопок базар будет полностью отреставрирован".

Из письменных источников историкам известно, что базар в Ардебиле был важным торговым центром в эпоху Сефевидов (1501-1736 годы нашей эры). В то время Ардебиль пользовался особым престижем и обладал высоким политическим, социальным и культурным статусом.

Однако начавшиеся раскопки уже показали, что, вероятно, и за полтысячи лет до этого базар в Ардебиле играл важную роль в жизни многих народов. По крайней мере, уже тогда постройки здесь были монументальными.

Исследователи отмечают, что в иранской культуре базары исторически были не просто торговыми площадками, а важными общественными местами, деятельность которых тесно переплеталась с социальными, культурными, политическими и религиозными отношениями. Люди на базарах активно общались, и для правителей это был один из лучших способов "держать руку на пульсе страны".

Исследование показало, что тысячу лет назад, как и сейчас, базар в Ардебиле представлял собой множество лабиринтов и коридоров. В каждом таком коридоре торговцы предлагали определенные виды товаров. Например, в одном месте торговали коврами, в другом - коваными изделиями, в третьем - одеждой и так далее. Купить здесь можно было и традиционные специи, и лечебные травы, и натуральные духи.

Добавим, что Ардебиль расположен на высоком и продуваемом всеми ветрами плато, на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Поэтому зимой здесь очень холодно, а летом преобладает мягкий теплый и влажный климат.