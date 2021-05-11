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11.05.2021 08:05
Рубрика: Общество

Биолог назвала убивающие бактерии комнатные растения

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Некоторые комнатные растения могут улучшить микроклимат в квартире. Как отмечают специалисты, они способны увлажнять воздух, поглощать токсины и убивать бактерии.

Фото: iStock
Ученые обнаружили в Сибири растения с противовирусным эффектом

Об этом радио Sputnik рассказал директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб.

По его словам, растения, имеющие большую листовую массу, например, аспидистры, эухарисы или фикусы испаряют много воды, что позволяет увлажнять сухой воздух в квартире.

А мирт, розмарин и некоторые пряные растения обладают фитонцидным эффектом, который, кстати проявляется и в хвойных лесах за счет испарения душистых веществ. Такие растения выделяют особые душистые вещества, способные уничтожать бактерии.

"Многие растения способны поглощать соединения серы, и они могут поглощать оксиды азота. Это характерно особенно для быстрорастущих растений, сюда можно отнести хлорофитум, традесканцию", - добавляет Владимир Чуб.

При этом эксперт напоминает о необходимости периодически мыть комнатные растения, на которые оседает пыль. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Общество Здоровье Общество Наука

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