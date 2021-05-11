Будет ли введен запрет на экспорт бензина из России

С начала года рост розничных цен на бензин составил 3,6% и почти исчерпал положенный ему лимит - в пределах инфляции (3,7% в федеральном бюджете на 2021 год, но прогноз уже повышен до 4,3%). В оставшиеся семь с половиной месяцев дорожать автомобильному топливу почти уже некуда, и речь скорее должна идти о его некотором удешевлении. Правительство приняло ряд срочных мер для сдерживания роста цен на АЗС, но в резерве еще осталось самое радикальное - запрет на экспорт бензина из России.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов 9 мая сообщил, что законопроект, разрешающий вводить временный запрет на экспорт бензина, будет рассматриваться правительством после майских праздников. "Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости", - сказал глава ведомства.

Сложившаяся на топливном рынке ситуация представляется как противостояние крупных нефтяных компаний, которые владеют нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) и розничной сетью автозаправок и повышают цены, и правительства, которое пытается сдержать их рост. Но эксперты с такой оценкой не согласны.

"Нефтедобывающие компании здесь выступают как регулирующий и, более того, сдерживающий фактор, - говорит замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. - Нефтяники выполняют свои обязательства. А вот, например, в Крыму и Севастополе, где на топливном рынке представлены только независимые игроки, цены примерно на 4 рубля выше среднероссийских".

По мнению главного экономиста VYGON Consulting Сергея Ежова, все участники рынка согласны, что рост розничных цен на бензин должен быть ограничен. Но сделать это нужно так, чтобы при этом не возникало дефицита топлива. Корректировка демпфера с 1 мая позволила повысить сбалансированность рынка, но риски сохраняются, например, при дальнейшем росте экспортных цен или валютного курса. На такой случай правительство хочет подстраховаться возможностью введения запрета экспорта автобензина, считает Ежов.

Если запрет будет введен, то наибольшие потери понесут НПЗ, ориентированные на экспорт в Европу и страны АТР. Но это не означает, что весь выпускаемый ими бензин будет направлен на внутренний рынок. Предприятия вполне могут изменить структуру выпуска нефтепродуктов или даже снизить объемы нефтепереработки.

С этим не согласен Александр Фролов, который отметил, что за рубеж вывозится лишь 10% производимых объемов топлива, причем значительная часть поставок направляется в страны Евразийского союза, а на них запрет распространяться не будет. Суммарно запрет коснется лишь около 5% от производимого в стране бензина. Учитывая эти не самые большие объемы, а также обязательства нефтяных компаний по поставкам топлива на биржу, запрет на экспорт вводить во многом бессмысленно.

Иного мнения придерживается Сергей Ежов, он считает, что если запрет все же будет введен, то наиболее простым выходом для НПЗ будет переход на выпуск прямогонного бензина вместо автомобильного. И это станет плохим прецедентом с точки зрения реализации инвестиционных проектов, направленных на увеличение выпуска автобензина.

Главным остается вопрос о первопричинах подорожания топлива, которые по-прежнему продолжают негативно влиять на рынок, и принимаемые меры лишь частично ослабляют их действие. "Это ослабление рубля и постоянный рост налогообложения в области нефтегаза, который наблюдается последние семь лет", - говорит Фролов. К примеру, акциз на бензин с 2014 года вырос с 4,15 рубля на литр до 10 рублей.

Запрет на экспорт бензина никак не повысит рентабельность производства топлива в России и не улучшит экономику нефтепереработки, но заставит некоторые НПЗ поставлять больше выпускаемой продукции на внутренний рынок и сдерживать цены на нее. При этом, по мнению Сергея Ежова, такие запреты не должны входить в постоянную практику и могут рассматриваться только как экстренная мера в чрезвычайных обстоятельствах.