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11.05.2021 19:15
Рубрика: Экономика

Неверный расчет

Чиновники обязаны избавиться от криптовалюты
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(8452)
Чиновники обязаны избавиться от цифровой валюты. Кто этого не сделал до сегодняшнего дня, тот опоздал, и может лишиться должности. А Росфинмониторинг вместе с минцифры работает над специальным проектом по выявлению сомнительных транзакций, осуществляемых в криптовалюте.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такие новости прозвучали в ходе Десятого Евразийского антикоррупционного форума "Конституционно-правовые ориентиры противодействия коррупции", проведенного Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Как сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, по проекту выявления сомнительных операций в криптовалюте уже есть первый положительный результат. Других подробностей не сообщается.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В свою очередь, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, заместитель президента РАН Талия Хабриева напомнила, что чиновникам отныне запрещено иметь любую цифровую валюту. Также нельзя владеть цифровыми финансовыми активами (это не то же самое, что цифровая валюта), выпущенными в иностранных информационных системах.

"Теперь цифровая валюта признается имуществом, и сведения о ее наличии, а также о расходах на приобретение цифровых финансовых активов, цифровой валюты необходимо представлять в установленном порядке. Криптовалюта может выступать в качестве полноценного предмета взятки, что подтверждается практикой, - сказала она. - Надо заметить, что цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также цифровая валюта признаются иностранными финансовыми инструментами, владеть и пользоваться которыми запрещено включенным в установленные перечни государственным служащим и иным категориям должностных лиц, а также их супругам".

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