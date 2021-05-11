Ди Каприо выложил первый кадр из нового фильма Скорсезе

Лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо опубликовал первый кадр из нового фильма режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon). С собой любимым, разумеется. Фото размещено было в Instagram актера.

На обнародованном изображении лауреат тревожно сидит за столом с закусками в компании актрисы Лили Гладстоун ("Миллиарды", "Первая корова") и не совсем похож на себя - необходимо чуть присмотреться.

Плюс в касте обозначены, помимо прочего, Роберт Де Ниро и Джесси Племонс.

Действие "Убийц", драматического исторического вестерна, развернется в двадцатых годах прошлого века в Оклахоме. Персонаж Лео выступит там на стороне коренных американцев, над которыми нависла опасность из-за найденной на их территории нефти - разбогатевших индейцев начинают убивать, и ФБР берет ситуацию на карандаш.

Съемки должны были начаться еще в прошлом году, но и тут пандемия внесла свои отвратительные коррективы. И даты премьеры у картины еще нет.

Ранее сообщалось, что Ди Каприо снимет ремейк орденоносной ленты Винтерберга "Еще по одной". И, вполне вероятно, сыграет в нем главную роль.