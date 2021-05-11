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Ди Каприо выложил первый кадр из нового фильма Скорсезе

Новости
    11.05.2021, 15:00
Текст:   Олег Усков

Лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо опубликовал первый кадр из нового фильма режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon). С собой любимым, разумеется. Фото размещено было в Instagram актера.

На обнародованном изображении лауреат тревожно сидит за столом с закусками в компании актрисы Лили Гладстоун ("Миллиарды", "Первая корова") и не совсем похож на себя - необходимо чуть присмотреться.

Плюс в касте обозначены, помимо прочего, Роберт Де Ниро и Джесси Племонс.

Действие "Убийц", драматического исторического вестерна, развернется в двадцатых годах прошлого века в Оклахоме. Персонаж Лео выступит там на стороне коренных американцев, над которыми нависла опасность из-за найденной на их территории нефти - разбогатевших индейцев начинают убивать, и ФБР берет ситуацию на карандаш.

Съемки должны были начаться еще в прошлом году, но и тут пандемия внесла свои отвратительные коррективы. И даты премьеры у картины еще нет.

Ранее сообщалось, что Ди Каприо снимет ремейк орденоносной ленты Винтерберга "Еще по одной". И, вполне вероятно, сыграет в нем главную роль.

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