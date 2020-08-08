Когда начнутся съемки нового фильма Скорсезе

Съёмки нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", которые должны были начаться в минувшем мае и были отложены из-за пандемии коронавируса, стартуют в феврале следующего года, сообщает IndieWire.

Отмечается, что съёмки продлятся около 16 недель и пройдут в Оклахоме.

В новой картине мастера снимутся Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Фильм основан на книге журналиста Дэвида Гранна и расскажет о расследовании загадочных убийств индейцев в двадцатых годах прошлого века.

Финансированием и дистрибуцией займутся компания Apple и Ди Каприо, недавно заключившие друг с другом эксклюзивный контракт.