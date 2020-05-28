Apple даст Мартину Скорсезе денег на новый фильм с Ди Каприо

Компания Apple профинансирует новый фильм режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Об этом пишет Variety со ссылкой на инсайдера.

По информации источника, корпорация не только даст Мартину, ранее очень сетовавшему на диктат комикс-блокбастеров, денег, но и выступит в качестве творческой студии при производстве фильма.

При этом инсайдер акцентировал, что сделка между Apple и Скорсезе официально еще не заключена, но, похоже, к тому нет никаких препятствий, и документы будут подписаны вот-вот.

Ранее сообщалось: проект сложен, его бюджет колеблется между 180 и 200 миллионами долларов, и ходили слухи, что студия Paramount может отказаться от предприятия. И не исключено, что его подхватит вездесущий Netflix, перед тем выпустивший "Ирландца" Скорсезе.

Меж тем близкие к режиссеру источники уверяют, что Мартин хоть и не возражал против стримингового релиза "Ирландца", "Убийц" он видит именно в кинопрокате. И на этом всячески настаивает.

По срокам данных пока нет. Чему одна из главных причин - крайне напряженный график Лео.

К слову, если все состоится, Killers of the Flower Moon станет шестым совместным проектом Скорсезе и Ди Каприо, последний раз появлявшегося у режиссера в его "Волке с Уолл-стрит" (2013).

"Убийцы цветочной луны" - экранизация одноименного бестселлера 2017 года американского журналиста Дэвида Гранна.

Его действие разворачивается в двадцатых годах прошлого века в Оклахоме. Агенты незадолго до этого созданного ФБР расследуют убийства представителей зажиточного индейского племени осейджи, на землях которых обнаружены тучные залежи нефти.

Ну а пока суть да дело, Скорсезе не сидел сложа руки, в самоизоляции сняв короткометражку для BBC. Как сообщает Deadline, в ней режиссер порассуждал о том, как пандемическая пауза в кинопроизводстве скажется на его дальнейшем творчестве.

Премьера сюжета состоится сегодня.