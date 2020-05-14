В Малайзии закрыли дело против продюсера "Волка с Уолл-стрит"

Продолжительный и громкий скандал вокруг продюсера фильма Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" Ризы Азиза, похоже, наконец исчерпался.

Как сообщает Reuters, прокуратура Малайзии закрыла дело против Азиза, пасынка экс-премьера страны.

Напомним, он обвинялся в пяти эпизодах отмывания денег. Следствие считает, что Азиз нелегально получил около 248 миллионов долларов из государственного фонда 1MDB.

С обвиняемым заключена сделка, в соответствии с которой он должен выплатить несколько миллионов малайзийских ринггитов.