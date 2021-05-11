Дипломаты и полицейские атташе провели в России встречу по случаю Дня Победы

Новости

Глава Татарстана выехал на место ЧП в школе Казани 10:31
Источник: семь человек погибли при стрельбе в школе в Казани 10:30
Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" пройдет взрывные испытания 10:30
В Рязани задержан организатор незаконной миграции 10:25
В Казани неизвестные открыли стрельбу в школе 10:11
Комитет ГД может предложить рассмотреть проект о денонсации ДОН 19 мая 10:04
Назван способ выявить рак крови на ранней стадии 10:04
Генсек ООН призвал прививаться "Спутником V" 09:57
Новый китайский стреляющий нож показали на видео 09:51
К концу года 5,4 тысяч библиотек в регионах подключат к интернету 09:38
Россиянам могут разрешить отказываться от нежелательных кредитов 09:33
В Германии призвали ЕС немедленно снять санкции с России 09:20
В Швеции раскрыли подробности присуждения Нобелевской премии Солженицыну 09:20
"Торнадо-С" получит высокоточную управляемую ракету 09:05
Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу 08:38
Наталья Сергунина: На ВДНХ вернули легендарный фотопортрет Юрия Гагарина 08:15
В Словакии заявили о готовности начать вакцинацию "Спутником V" 07:57
В петербургском кафе нашли избитую девочку 07:50
Экономист назвал худший вид заработка для малоимущих россиян 07:43
В Шри-Ланке из-за COVID-19 запретили перемещение между районами страны 07:23
На Филиппинах выявлен "индийский" штамм коронавируса 07:22
Власти Калифорнии объявили о "чрезвычайной засухе" в штате 06:41
У Boeing 737 Max выявлены новые проблемы в комплектации 06:25
В Екатеринбурге в ДТП погибла семья с ребенком 06:16
На Урале фура врезалась в будку дежурного на вокзале 06:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
11.05.2021 10:30
Рубрика: Власть

Дипломаты и полицейские атташе провели в России встречу по случаю Дня Победы

Текст: Михаил Фалалеев

В Российской секции Международной полицейской ассоциации состоялся прием дипломатов, военных и полицейских атташе. Прием был посвящен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Встреча была хоть и торжественной, но очень теплой и дружеской.

В ХАМАС дали Израилю два часа на отвод полицейских от мечети Аль-Акса

Принимал гостей президент Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов. Он и озвучил основной лейтмотив встречи - надо сделать все, чтобы ужасы войны не повторились. Сохранение мира - лучшая дань памяти солдатов.

На встрече были представители 10 стран. Прибыли гости из Польши, Германии, Франции, Норвегии, Финляндии, Армении, Сербии, Италии, Сирии и Израиля.

Большинство из них - люди в погонах, посвятившие жизнь защите своих государств и борьбе с преступностью. Все они прибыли в Россию с главной целью - скоординировать общие усилия по недопущению военных конфликтов и противостоянию международной, транснациональной преступности. И, конечно же, чтобы почтить память павших в той страшной войне. Почти у каждого из присутствовавших кто-то из близких сражался против гитлеровцев на фронте, в партизанском отряде, участвовал в антифашистском сопротивлении. По сути, это была встреча единомышленников.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви отметил, что в отличие от большинства стран Европы, в Израиле отмечают День Победы именно 9, а не 8 мая. И эта дата закреплена законом. Там очень много ветеранов Великой Отечественной, проходят многотысячные шествия Бессмертного полка.

Представитель полиции Армении полковник Эдгар Аревшатян, военный атташе Сербии полковник Будимир Гайчич и военный атташе Сирии Аднан Кара Ибрагим, народы которых совсем недавно испытали ужасы новых войн, призвали сделать все, чтобы нигде больше не звучали выстрелы и взрывы.

Бывший заместитель директора СВР, секретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота признался, что очень болезненно воспринимает фразу "если надо - повторим". Да, он понимает необходимость защиты Родины, но не желает, чтобы эта необходимость, так сказать, повторялась - со смертями, разрушениями и страданиями.

Власть Безопасность Правоохранительная система День Победы

Главное сегодня

В Минприроды рассказали о величине запасов нефти и газа в России
Песков заявил о непричастности России к хакерской атаке на Colonial Pipeline
Совбез РФ: США создают для стран индивидуальные программы работ по биооружию
Банк России ускорит возврат средств жертвам кибермошенников
Синоптики сообщили об аномальном тепле в ряде регионов России
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов