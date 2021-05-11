Дипломаты и полицейские атташе провели в России встречу по случаю Дня Победы

В Российской секции Международной полицейской ассоциации состоялся прием дипломатов, военных и полицейских атташе. Прием был посвящен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Встреча была хоть и торжественной, но очень теплой и дружеской.

Принимал гостей президент Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов. Он и озвучил основной лейтмотив встречи - надо сделать все, чтобы ужасы войны не повторились. Сохранение мира - лучшая дань памяти солдатов.

На встрече были представители 10 стран. Прибыли гости из Польши, Германии, Франции, Норвегии, Финляндии, Армении, Сербии, Италии, Сирии и Израиля.

Большинство из них - люди в погонах, посвятившие жизнь защите своих государств и борьбе с преступностью. Все они прибыли в Россию с главной целью - скоординировать общие усилия по недопущению военных конфликтов и противостоянию международной, транснациональной преступности. И, конечно же, чтобы почтить память павших в той страшной войне. Почти у каждого из присутствовавших кто-то из близких сражался против гитлеровцев на фронте, в партизанском отряде, участвовал в антифашистском сопротивлении. По сути, это была встреча единомышленников.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви отметил, что в отличие от большинства стран Европы, в Израиле отмечают День Победы именно 9, а не 8 мая. И эта дата закреплена законом. Там очень много ветеранов Великой Отечественной, проходят многотысячные шествия Бессмертного полка.

Представитель полиции Армении полковник Эдгар Аревшатян, военный атташе Сербии полковник Будимир Гайчич и военный атташе Сирии Аднан Кара Ибрагим, народы которых совсем недавно испытали ужасы новых войн, призвали сделать все, чтобы нигде больше не звучали выстрелы и взрывы.

Бывший заместитель директора СВР, секретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота признался, что очень болезненно воспринимает фразу "если надо - повторим". Да, он понимает необходимость защиты Родины, но не желает, чтобы эта необходимость, так сказать, повторялась - со смертями, разрушениями и страданиями.