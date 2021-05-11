Экономист назвал худший вид заработка для малоимущих россиян

Инвестирование с целью последующего получения дохода не подойдет для людей с низкими заработками, считает ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов.

"Для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения. Инвестирование - для людей с доходами выше средних. Они смогут сбережения сохранить и даже приумножить", - пояснил экономист в беседе с газетой "Вечерняя Москва".

При этом для того, чтобы инвестиции давали надежный доход, вкладываться нужно в консервативные финансовые инструменты. К таковым относятся недвижимость, облигации федерального займа, а также корпоративные облигации крупных эмитентов.

Открытие собственного бизнеса - также возможность увеличения доходов, но связанная с большими рисками, что дело не пойдет и вложенные средства не окупятся. Эксперт уточнил, что определенные гарантии может дать государство, которое выделяет субсидии на поддержку малого и среднего бизнеса. Однако получить такую помощь бывает очень непросто. "Во-первых, нужно заниматься именно таким бизнесом, который власти поддерживают. Во-вторых, нужно очень хорошо знать правила оказания этой поддержки", - рассказал Колганов.

Можно переучиться или найти более востребованную профессию, которая более высоко оплачивается. Но проблема в том, что "это дается далеко не всем", отмечает Колганов. "Поэтому у нас многие занимаются подработкой, хотя больших доходов она не приносит, при этом требуя значительного количества времени", - добавил экономист.