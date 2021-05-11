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11.05.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Эксперт спрогнозировал рост цен на российских курортах летом

Текст: Евгений Гайва
Стоимость размещения на российских курортах летом этого года будет повышаться из-за высокого спроса и роста издержек туриндустрии. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" президент Общероссийского союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян.
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости

"К сожалению, рынок таков, что чем что-то популярнее, тем, к сожалению или к счастью для кого-то, дороже", - сказал он.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Есть и объективные факторы помимо популярности. Поскольку выросли затраты, происходит объективное удорожание услуг. Кроме того, все закладывают риски на тот случай, если вдруг опять будут введены на какое-то время ограничения, пояснил Бабасян.

В итоге все будут стремиться так или иначе повысить цены. "Может быть это звучит не очень корректно, но нужно смотреть правде в глаза. Мы должны вместе спасать индустрию", - сказал он.

По словам эксперта, сейчас в хороших отелях Крыма и черноморского побережья Краснодарского края номера стоят приблизительно от 20 тысяч до 50-60 тысяч в сутки, в зависимости от места, набора услуг и прочих условий. Еще лет пять назад отельеры не могли и мечтать о таких ценах. Но при этом выросло также количество услуг и качество сервиса, а это стоит денег, заметил Бабасян.

Полностью интервью с президентом ОСИГ Грантом Бабасяном читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".

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