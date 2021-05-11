И вот эксперты IRENA дают надежду. По их расчетам, чтобы остановить глобальное потепление, не позволив температуре на Земле подняться к 2050 году более чем на 1,5 градуса Цельсия, нужно увеличить мощности возобновляемых источников всего лишь в 10 раз. Под последними понимаются Солнце, ветер, геотермальная и гидроэнергетика, биотопливо. Всего они к 2050 году должны закрыть 90% потребностей человечества в электроэнергии против 20 процентов в 2018 году. Оставшуюся часть энергии дадут природный газ (6%) и АЭС (4%).
Что означает "всего лишь" в денежном выражении? По оценкам экспертов, чтобы не перегреть планету больше, чем на полтора градуса к 2050 году, за ближайшие 30 лет земляне должна заплатить 131 триллион долларов. Но вот кому конкретно придется раскошелиться? Об этом в документе не сказано. Зато точно можно прогнозировать бурные споры по поводу предложений IRENA.