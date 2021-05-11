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11.05.2021 20:07
Рубрика: Экономика

Ватт позеленеет

Ветер и Солнце помогут климату
Текст: Андрей Меркулов
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(8452)
Оптимистический прогноз выдало Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) сторонникам "зеленой энергетики". Ведь ее противники доказывают, что она не способна заменить традиционную энергетику. Хотя бы потому, что всю планету придется застроить ветряками и солнечными электростанциями.
Переход к "зеленой энергетике" обойдется землянам в 131 триллион долларов. Фото: ЕРА Переход к "зеленой энергетике" обойдется землянам в 131 триллион долларов. Фото: ЕРА
Переход к "зеленой энергетике" обойдется землянам в 131 триллион долларов. Фото: ЕРА

И вот эксперты IRENA дают надежду. По их расчетам, чтобы остановить глобальное потепление, не позволив температуре на Земле подняться к 2050 году более чем на 1,5 градуса Цельсия, нужно увеличить мощности возобновляемых источников всего лишь в 10 раз. Под последними понимаются Солнце, ветер, геотермальная и гидроэнергетика, биотопливо. Всего они к 2050 году должны закрыть 90% потребностей человечества в электроэнергии против 20 процентов в 2018 году. Оставшуюся часть энергии дадут природный газ (6%) и АЭС (4%).

Что означает "всего лишь" в денежном выражении? По оценкам экспертов, чтобы не перегреть планету больше, чем на полтора градуса к 2050 году, за ближайшие 30 лет земляне должна заплатить 131 триллион долларов. Но вот кому конкретно придется раскошелиться? Об этом в документе не сказано. Зато точно можно прогнозировать бурные споры по поводу предложений IRENA.

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