Эксперты ВШЭ: В 79 процентах школ есть "тревожная кнопка"

В 79% школ есть "тревожная кнопка". Около 75-78% российских школ имеют систему видеонаблюдения и охрану. Такие данные привел ведущий эксперт Института образования ВШЭ Сергей Заир-Бек.

- Страшная трагедия в Казани. Самые глубокие искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших. Мы каждый год в Институте исследуем данные о системах безопасности в школах. В подавляющем большинстве российских школ (по данным на 2019 год - 92%) были наружные ограждения. В 79% школ есть "тревожная кнопка". Конечно, не везде: особенно в сельских школах есть с этим проблема. С системой видеонаблюдения немного похуже. Около 78% школ имеют такую систему, но в городских школах эти показатели намного выше. Охрана в школах есть тоже примерно в 75%. И, опять же, в регионах более высоких рисков охрана есть практически везде.

По словам эксперта, в целом нельзя говорить о том, что школы не готовы к таким чрезвычайным ситуациям технически. Однако случаи пожаров или нападений, как в случае с казанской школой, показывают, что даже наличие этих мер не может на 100% предотвратить трагедию.

- Сейчас пишут о проблеме воспитания в школах. Пожалуй, этот фактор становится более важным, чем техническая готовность. С одной стороны, нет, как во многих странах, учений: как школьникам вести себя в случае опасности, куда идти или как защититься. С другой - не очень налажена работа с детьми, которые являются источниками повышенных рисков, - продолжает Сергей Заир-Бек. - Однако даже уже по горячим следам казанской трагедии видно, что далеко не всегда источником агрессии становятся девиантные подростки. Часто это тихие дети, у которых есть серьезные психологические травмы, переживаемые ими внутри.

Эксперт подчеркивает, что источником таких травм часто становятся конфликты со сверстниками, буллинг, жестокость взрослых. Возможность приобрести оружие по достижению 18 лет, найти единомышленников в интернете - все это им доступно.

- И тут никакое патриотическое воспитание, спортивные игры или поездки в музеи не помогут. И усиление охраны само по себе тоже. Эти дети прекрасно знают, как безопасно пройти в школу, незаметно пронести оружие или взрывчатые вещества. Вооруженные и озлобленные, они идут выплескивать то, что копили месяцы и годы тихонько, незаметно для окружающих, - рассуждает Сергей Заир-Бек. - Версий будет много. Но очень важно, чтобы в школах работала нормальная психологическая служба, которая будет не просто тестировать всех подряд. Нужны службы медиации, вскрывающие конфликты, ищущие решения, нужны совместная работа с родителями, комиссиями по делам несовершеннолетних, педагогами. Это намного важнее колючей проволоки, боевого оружия у охраны или смотров строя и песни.