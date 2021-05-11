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11.05.2021 16:17
Рубрика: Общество

Эксперты ВШЭ: В 79 процентах школ есть "тревожная кнопка"

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В 79% школ есть "тревожная кнопка". Около 75-78% российских школ имеют систему видеонаблюдения и охрану. Такие данные привел ведущий эксперт Института образования ВШЭ Сергей Заир-Бек.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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- Страшная трагедия в Казани. Самые глубокие искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших. Мы каждый год в Институте исследуем данные о системах безопасности в школах. В подавляющем большинстве российских школ (по данным на 2019 год - 92%) были наружные ограждения. В 79% школ есть "тревожная кнопка". Конечно, не везде: особенно в сельских школах есть с этим проблема. С системой видеонаблюдения немного похуже. Около 78% школ имеют такую систему, но в городских школах эти показатели намного выше. Охрана в школах есть тоже примерно в 75%. И, опять же, в регионах более высоких рисков охрана есть практически везде.

По словам эксперта, в целом нельзя говорить о том, что школы не готовы к таким чрезвычайным ситуациям технически. Однако случаи пожаров или нападений, как в случае с казанской школой, показывают, что даже наличие этих мер не может на 100% предотвратить трагедию.

- Сейчас пишут о проблеме воспитания в школах. Пожалуй, этот фактор становится более важным, чем техническая готовность. С одной стороны, нет, как во многих странах, учений: как школьникам вести себя в случае опасности, куда идти или как защититься. С другой - не очень налажена работа с детьми, которые являются источниками повышенных рисков, - продолжает Сергей Заир-Бек. - Однако даже уже по горячим следам казанской трагедии видно, что далеко не всегда источником агрессии становятся девиантные подростки. Часто это тихие дети, у которых есть серьезные психологические травмы, переживаемые ими внутри.

Фото: iStock
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Эксперт подчеркивает, что источником таких травм часто становятся конфликты со сверстниками, буллинг, жестокость взрослых. Возможность приобрести оружие по достижению 18 лет, найти единомышленников в интернете - все это им доступно.

- И тут никакое патриотическое воспитание, спортивные игры или поездки в музеи не помогут. И усиление охраны само по себе тоже. Эти дети прекрасно знают, как безопасно пройти в школу, незаметно пронести оружие или взрывчатые вещества. Вооруженные и озлобленные, они идут выплескивать то, что копили месяцы и годы тихонько, незаметно для окружающих, - рассуждает Сергей Заир-Бек. - Версий будет много. Но очень важно, чтобы в школах работала нормальная психологическая служба, которая будет не просто тестировать всех подряд. Нужны службы медиации, вскрывающие конфликты, ищущие решения, нужны совместная работа с родителями, комиссиями по делам несовершеннолетних, педагогами. Это намного важнее колючей проволоки, боевого оружия у охраны или смотров строя и песни.

Общество Образование

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