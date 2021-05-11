Экспортерам лекарств компенсируют до 80% затрат на сертификацию

Производителям фармацевтической отрасли смогут компенсировать до 80% затрат на сертификацию на внешних рынках. Такое постановление правительства опубликовано в пятницу 7 мая 2021 года.

"Экспортеры смогут компенсировать до 80% затрат на сертификацию медицинской продукции на иностранных рынках и, в зависимости от статьи расходов, от 50% до 80% затрат на сертификацию лекарственных средств", - рассказал вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Вологодский.

По результатам конкурсного отбора экспортеры медицинской продукции смогут компенсировать затраты, понесенные в течение года до и года после объявления конкурса. При сертификации лекарственных средств - затраты, понесенные за год до и в течение 3 лет объявления конкурса.

Точная дата объявления конкурса будет заранее опубликована в государственной информационной системе промышленности (ГИСП) и на сайте РЭЦ. Подача заявок и сбор документов будут происходить в ГИСП.