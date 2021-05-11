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11.05.2021 13:56
Рубрика: Культура

Елена Булукова возглавила Театр кукол имени Образцова

Текст: Наталья Лебедева
Труппе Центрального театра кукол имени С. В. Образцова представили нового директора - Елену Булукову. Ранее она возглавляла ФГБУК "Федеральный гастрольной центр поддержки гастрольной деятельности" и руководила программой "Большие гастроли", и можно не сомневаться, что этот опыт пригодится ей на новом месте работы, тем более, что Театр кукол - уникальное явление на театральной карте страны, несущее особую миссию - воспитание детей и молодежи.
Елена Булукова. Фото: Минкультуры РФ Елена Булукова. Фото: Минкультуры РФ
Елена Булукова. Фото: Минкультуры РФ

"Елена Николаевна занималась организацией всероссийских гастролей. Это неимоверно сложная работа. Надеюсь, что ее профессиональные навыки и приобретенный опыт на прошлом месте будут с успехом применены на новой должности, и Центральный театр кукол имени С. В. Образцова приумножит количество громких премьер, улучшит свой гастрольный план. Минкультуры России будет оказывать максимальную поддержку в этом", - представила нового руководителя коллективу театра директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Оксана Косарева.

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Она же поставила первые задачи перед новым руководством - увеличить количество зрителей, обновить репертуар и расширить гастрольную работу.

Елена Булукова призналась, что для нее большая честь стать частью этого прославленного коллектива. "Чувствую большую ответственность как перед театром, коллективом, обладающим своими традициями, так и перед наследием великого Сергея Владимировича Образцова. Я очень рассчитываю на вашу поддержку и помощь. Вместе нам удастся улучшить имидж театра и приумножить его бесценный творческий опыт", - сказала она.

Справка "РГ"

Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова был создан в 1931 году. Он также объединяет единственную в России библиотеку литературы о куклах и самый большой в мире Музей театральных кукол от античности до наших дней. На этой сцене были представлены шедевры мирового театрального искусства: легендарные спектакли "По щучьему велению" (1936), "Волшебная лампа Аладдина" (1940), "Король-олень" (1943), "Необыкновенный концерт" (1946), "Божественная комедия" (1961), "Дон Жуан" (1975).

Культура Театр Драматический театр

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