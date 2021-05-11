ЕС обвиняет принца Лихтенштейна в убийстве самого большого в Европе медведя

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс обвиняет наследного принца Эммануэля фон унд цу Лихтенштейна в убийстве самого большого в Румынии и, вероятно, в Европе медведя, сообщает издание Politico.

Ранее природозащитные группы из Румынии (Agent Green) и Австрии (VGT) заявили, что принц получил у румынских властей разрешение на отстрел медведицы, которая разоряла крестьянские поля в деревне Ойдула, однако вместо нее убил 17-летнего бурого медведя Артура, который жил в лесу и не приближался к людям.

Сам принц отрицает факт убийства Артура. В офисе наследного принца в Лихтенштейне также заявили, что подробности этого "частного и личного дела" им не известны.

Еврокомиссар заявил, что его службы сейчас очень внимательно изучают обстоятельства данного дела, а также призвал Бухарест тщательно расследовать инцидент. В настоящее время этим занимается Государственное агентство Румынии по защите окружающей среды.

Трофейная охота в Румынии запрещена с 2016 года, и разрешение выдается только в тех случаях, когда животное угрожает людям или наносит серьезный ущерб хозяйству.