Евросоюз отказался поддерживать русофобские инициативы Чехии

Страны Евросоюза отказались пойти навстречу Чехии и не стали проявлять с ней солидарность путем высылки новых российских дипломатов. О том, что именно так произойдет, стало понятно из выступления главы МИД Швеции Анн Линде. Она заявила, что высылка российских дипломатов "это крайняя мера, а проявлять солидарность можно другими способами". Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок также указал на необходимость "остановить негативную спираль развития отношений с Россией". Таковы плачевные для Праги итоги состоявшейся встречи министров иностранных дел стран - членов ЕС, в ходе которой "чешские мечты" об очередном спровоцированном Прагой витке эскалации с Россией фактически были проигнорированы "единой Европой". А самой Чехии недвусмысленно объяснили, что ее внешнеполитические инициативы следует сначала согласовывать в форматах единой Европы и лишь потом озвучивать. Но никак не наоборот.

С просьбой к партнерам рассмотреть вопрос о высылке "хотя бы по одному" российскому дипломату (в связи с якобы причастностью Москвы к взрывам на складах в деревне Врбетице в 2014 году) премьер Чехии Андрей Бабиш обратился еще 7 мая. Тогда в ходе неформального саммита Евросоюза в городе Порту Бабиш давил на солидарность стран ЕС и принцип коллективной обороны. Но, очевидно, такие психологические аргументы не слишком впечатлили большинство, что стало понятным, когда собравшиеся в Брюсселе главы МИД 27 стран объединения не стали принимать никаких решений на этот счет. "Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией", - заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам встречи. Следует добавить, что на 24-25 мая у лидеров ЕС запланированы "стратегические дебаты по России", и европейские гранды не захотели проводить их "под знаком Чехии". Ранее шеф европейской дипломатии назвал отношения Брюсселя и Москвы "системным кризисом" и заявил о нежелании их еще сильнее обострять. "Возможно, после саммита 25 мая лидеры попросят меня и Еврокомиссию проанализировать отношения с Россией, как это было с Турцией. Но пока в повестке ЕС нет намерений продолжать эскалацию с высылкой дипломатов", - добавил Боррель.

Чехии недвусмысленно объяснили, что ее внешнеполитические инициативы следует сначала согласовывать в форматах единой Европы

Слабым утешением для Праги, так и не дождавшейся проявлений солидарности на практике, стало очередное антироссийское заявление так называемой Бухарестской девятки - объединения восточноевропейских стран. Такая реакция не выглядит неожиданной - для входящих в этот эрзац-формат (создан в 2015 году на фоне эскалации отношений России и НАТО) стран Балтии или Польши с Румынией нападки на Москву выглядят самоцелью и не требуют никаких доказательств.

Весьма показательным в этой связи выглядит интервью, которое дал экс-глава чешской военной разведки Андор Шандор. На днях он заявил, что власти страны поспешили обвинить Россию в причастности к инциденту во Врбетице. В разговоре с журналистами швейцарского радио SRF отставной генерал Шандор указал на отсутствие приемлемых для суда доказательств причастности РФ к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году и отметил, что в этом деле "остаются вопросы".