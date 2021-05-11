Фермерам могут разрешить строить на сельхозземлях

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил разрешить фермерам хозпостройки на сельхозземлях, предназначенных под растениеводство. Сейчас обрабатывающие почти треть всех сельхозземель фермеры не имеют права возводить рядом с полями амбары или склады. Такие подсобные помещения находятся под риском сноса.

Предложение скорректировать соответствующий приказ минэкономразвития Борис Титов изложил в материалах для очередного ежегодного доклада президенту России Владимиру Путину.

Право возводить производственные и хозяйственные постройки есть по закону о крестьянском (фермерском) хозяйстве, отмечает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Но приказом Минэкономразвития в 2014 году был исключен из перечня видов разрешенного использования (ВРИ) земель сельскохозяйственного назначения такой вид, как "для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства", говорится в материалах Бориса Титова. Таким образом, возникла путаница: по закону строить сараи на участках под растениеводство можно, а по факту есть риск, что им предъявят претензии об использовании не по назначению.

"Сегодня в классификаторе ВРИ для земель сельхозназначения устанавливаются две основные подгруппы - "Растениеводство" и "Животноводство". И в подгруппе "Растениеводство" возможность строительства на земельных участках хозяйственных построек не предусмотрена в принципе, - пояснил общественный омбудсмен по вопросам сельского хозяйства, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Владимир Плотников. - Таким образом, уже находящиеся и возводимые постройки находятся под риском сноса".

По его словам, сейчас эта проблема касается практически всех фермеров, занимающихся растениеводством. По данным АККОР, сейчас из 80 млн га посевных площадей фермеры обрабатывают около трети (25 млн га) и производят около 30% от всего объема зерна, 35% всего подсолнечника.

Плотников напоминает, что сейчас в Госдуме ко второму чтению готовится закон, который разрешит фермерам строительство жилых домов на сельхозземлях. Такое право тоже формально закреплено в законе о крестьянском (фермерском) хозяйстве. Но чтобы эта норма заработала, требуется внести изменения в Земельный кодекс. Сейчас процесс внесения поправок ко второму чтению "неоправданно затянулся", считает Плотников. Чтобы не допустить злоупотреблений, предлагаются различные ограничения на постройку жилых домов - чтобы вместо полей не возводились коттеджные поселки. При этом изменения в Земельный кодекс не затрагивают вопрос хозяйственных построек, говорит Плотников.

В России фермеры обрабатывают треть сельхозземель и не имеют права строить на них дома и сараи

В США в каждом штате приняты объемные документы, где в использовании сельхозземель регулируется все - от указателя на ферму до парковки - плотность и виды строений, расположение, коммуникации. Не в каждом штате разрешено строить жилой дом. А в России все вопросы о строительстве на сельхозземлях попадают в зону риска и дают лазейки застраивать сельхозземли теми, кто и не хочет заниматься сельхоздеятельностью.

"Фермер, который живет и работает на земле, должен иметь право все строить в рамках правил. Для этого нужно для начала удостовериться, что он на самом деле работает на ферме, и, во-вторых, разработать правила сельскохозяйственного зонирования, чтобы минимизировать площадь использования пашни", - считает эксперт.