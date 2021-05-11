Генсек ООН призвал прививаться "Спутником V"

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал сотрудников ООН, которые работают в странах, где возможна вакцинация от COVID российским препаратом "Спутник V", сделать прививку. Об этом он заявил представителям российских информагентств.

Также Гутерреш отметил, что ООН хочет использовать "Спутник V", и ожидает, когда ВОЗ одобрит эту вакцину. Это может произойти в июне или июле текущего года.

Еще в сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин, выступая на Генассамблее ООН, предложил бесплатно выделить российскую вакцину для прививок сотрудников Организации.

"Многие сотрудники ООН, работающие в Российской Федерации, уже получили вакцину "Спутник V". И мы хотели бы иметь возможность пользоваться ею сами, но ожидаем одобрения Всемирной организации здравоохранения, что с точки зрения работы ООН необходимо", - отметил генсек.