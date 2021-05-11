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11.05.2021 09:57
Рубрика: В мире

Генсек ООН призвал прививаться "Спутником V"

Текст: Константин Волков

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал сотрудников ООН, которые работают в странах, где возможна вакцинация от COVID российским препаратом "Спутник V", сделать прививку. Об этом он заявил представителям российских информагентств.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
РФПИ: "Спутник V" может быть поставлен в Германию уже в июне

Также Гутерреш отметил, что ООН хочет использовать "Спутник V", и ожидает, когда ВОЗ одобрит эту вакцину. Это может произойти в июне или июле текущего года.

Еще в сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин, выступая на Генассамблее ООН, предложил бесплатно выделить российскую вакцину для прививок сотрудников Организации.

"Многие сотрудники ООН, работающие в Российской Федерации, уже получили вакцину "Спутник V". И мы хотели бы иметь возможность пользоваться ею сами, но ожидаем одобрения Всемирной организации здравоохранения, что с точки зрения работы ООН необходимо", - отметил генсек.

В мире Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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