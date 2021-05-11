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11.05.2021 16:06
Рубрика: Культура

Доисторические гробницы с загадочными рунами раскопали в Стамбуле

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Турции археологи обследовали участок земли в самой оживленной части Стамбула, отведенный под строительство новой станции метро, и обнаружили десятки доисторических гробниц курганного типа.

Фото: pixabay.com
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Как сообщает Hurriyet Daily News, важные находки были сделаны при проведении раскопок на самой оживленной площади Стамбула, в районе Бешикташ.

Обследованный участок отведен под строительство новой станции метро. Однако когда оно начнется, пока сказать трудно. Дело в том, что археологи работают здесь с 2016 года. Их задача заключается в поиске возможных археологических памятников и защите их от повреждений при строительстве.

Пока добро строителям эксперты не дают, поскольку находки следуют буквально одна за другой. Так, исследователи обнаружили гробницы курганного типа, датируемые 3000-3500 годами до нашей эры.

Это самые древние гробницы курганного типа, найденные в Турции и относящиеся к раннему бронзовому веку. Установлено, что многие люди были захоронены в них после кремации. Поэтому останки оказались очень хрупкими. Археологи продолжают свою работу по их изучению, используя стоматологические инструменты.

"Самые ранние найденные гробницы курганного типа датируются 3500 годом до нашей эры, то есть они относятся к эпохе, которую мы называем первым бронзовым веком в общепризнанной хронологии, - говорит археолог Мехмет Али Полат. - В целом внутри и снаружи курганов, в грудах камней, было найдено 82 захоронения".

Фото: The Archaeological Research Laboratory
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По его словам, все гробницы уже вскрыты и задокументированы. Лишь семь из них являются прямыми захоронениями, то есть в них были погребена тела умерших людей. Остальные 72 гробницы содержат останки кремированных людей.

В самих гробницах исследователи обнаружили также несколько любопытных артефактов. Среди них выделяются две терракотовые фигурки, не похожие ни на одну другую терракотовую фигурку бронзового века, известную местным археологам.

"На этих статуэтках нанесены какие-то символы, - добавляет Полат. - Мы провели небольшое исследование и установили, что это символы рунического алфавита. Подобные символы прослеживаются в культуре Винча в Румынии".

Добавим, что Винча - это неолитическая археологическая культура, занимавшая обширные территории в Юго-Восточной Европе. Считается, что она исчезла около 4500 года до нашей эры, однако обнаружение гробниц в Стамбуле теперь способно переписать хронологию этой культуры и пути ее миграции.

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