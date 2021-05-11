Ирина Розанова сыграет серийную убийцу в русской адаптации "Богомола"

Видеосервис Start объявил о том, что в Санкт-Петербурге начались съемки нового проекта - сериала "Самка богомола". Триллер о серийной убийце и ее подражателе, который с особой жестокостью убивает мужчин в наказание за насилие и другие грехи - это адаптация французского сериала "Богомол" (La Mante). Международная премьера французского проекта состоялась на Netflix в 2017 году. Криминально-психологический триллер был удостоен восторженных рецензий, в том числе получил доброе слово от Стивена Кинга, который в Twitter похвалил сериал за "исследование ранее неизведанных сфер ужасного".

Главную роль в оригинальной версии исполнила Кароль Буке. А в российской версии "самку богомола" сыграет Ирина Розанова. Ее героиня, согласно релизу, который поступил в "РГ", - серийная убийца Жанна Дронова. Она отбывает срок в колонии строгого режима с тех пор, как призналась в восьми особо жестоких убийствах. Жанна убивала только мужчин - педофилов, насильников и неверных мужей. Узнав, что у нее появился подражатель, женщина предлагает полиции помощь при соблюдении двух условий. Первое: она покинет колонию на время расследования. Второе: делом будет заниматься ее сын Денис (Павел Чинарев), который не общался с матерью последние 20 лет.

Ирина Розанова, исполнительница роли Жанны говорит, что для нее роль Жанны - настоящий подарок. "Французский сериал я смотрела полтора года назад, когда мне только предложили участие в этом проекте. В нашей версии будет больше поворотов, сюжетных линий, персонажей. Я не боюсь смотреть чужие версии, попасть под влияние созданного образа. Классических персонажей, например, переигрывают много раз, пересматривают, почему бы нет", - признается актриса.

В фильме также снимались Екатерина Кузнецова, Сабина Ахмедова и Ольга Сутулова. Режиссер - Нурбек Эген. Он говорит о том, что новый российский сериал - не о маньяке, "он о насилии, которое не только калечит людей, но и порождает новое насилие. У маньяков, насильников могут быть сторонники и, хуже того, могут появиться подражатели. Еще одна важная тема нашего сериала - самосуд. Как и положено криминальным детективам, будет множество остросюжетных эпизодов, закрученных линий, за которыми будет интересно следить".

Производством сериала занимаются видеосервис Start и студия "Профит" Игоря Толстунова. Это их второй совместный проект после сериала "Медиатор", который сейчас с большим успехом идет на платформе. И, кстати, автор сценария в обоих проектах - один и тот же - Анна Козлова. Игорь Толстунов, генеральный продюсер студии "Профит" отмечает, что самая большая сложность адаптации - в том, что французский оригинал вынесен за рамки бытовых реалий: мир там достаточно условный, а герои не так уж четко обозначены в социальном плане. "Для нас это было проблемой, - говорит продюсер. - Поэтому, с одной стороны, мы пытались сохранить некую инфернальность пространства, перенеся действие в Санкт-Петербург и Ленинградскую область (надеюсь, Питер с его шлейфом Достоевского и архитектурой нам в этом поможет). С другой, мы чуть больше погрузили сюжет в узнаваемую действительность". Премьера "Самки богомола" состоится осенью 2021.