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11.05.2021 19:24
Рубрика: Власть

Реализация Послания. Социальный аспект

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(8452)
В ближайшее время Государственная Дума рассмотрит поправки, которые были внесены нами перед майскими праздниками во исполнение Послания президента. Их авторами cтали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель нашей парламентской фракции Сергей Неверов, сенатор Инна Святенко и я.

Одна из наших поправок устанавливает оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно в размере 100% от заработка. В соответствии с действующим законодательством размер пособия по временной нетрудоспособности, то есть больничного, напрямую зависит от страхового стажа работника. Если стаж окажется менее 6 месяцев, то пособие по временной нетрудоспособности будет устанавливаться в размере, не превышающем МРОТ. Если страховой стаж - от 6 месяцев до 5 лет, то работнику, взявшему больничный, выплачивается 60% заработка, при стаже от 5 до 8 лет - 80%. И только если человек работал более 8 лет, его больничный будет установлен на уровне 100% от заработной платы.

Исаев: "ЕР" рассматривает Послание президента как руководство к действию

Однако по статистике дети до семи лет чаще есть именно в тех семьях, где родители только начинают свою трудовую деятельность и имеют стаж менее восьми лет. Поэтому в случае болезни ребенка его мать или отец, оформляющие пособие по временной нетрудоспособности для ухода за сыном или дочерью, зачастую лишаются части зарплаты. "Единая Россия" предложила оплачивать больничный по уходу за детьми до 7 лет включительно в размере 100% от заработка независимо от стажа, и президент поддержал нас в данном вопросе. По предварительным оценкам, только в 2021 году соответствующая поправка коснется 1,5 млн молодых родителей.

Согласно другой поправке, неполным семьям, в которых есть дети от 8 до 16 лет, будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе: в среднем по стране это 5650 рублей. Право на них получат те семьи, где есть только отец или только мать, а также родители, которые получают алименты по решению суда. При этом будет приниматься во внимание среднедушевой доход в таких семьях: для получения выплаты он не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе. Президент дал поручение начать данные выплаты уже с июля. Предполагается, что они будут назначены на 360 тысяч детей.

Наконец, третья поправка касается женщин, вставших на учет в женской консультации до 12-й недели беременности и имеющих среднедушевой доход в семье ниже прожиточного минимума. Сейчас беременной женщине за постановку на учет в первые 12 недель полагается лишь незначительная разовая выплата - примерно 700 рублей. После принятия нашей поправки ей будет устанавливаться ежемесячное пособие, которое составит половину прожиточного минимума в регионе, - около 6350 рублей в месяц. Оно будет выдаваться женщине с момента постановки на учет по беременности до дня родов. Опираясь на опыт прошлых лет, мы предполагаем, что в 2021 году такое пособие может быть назначено примерно на 630 тысяч беременных женщин.

Исаев: Госдума работала над реализацией Послания в течение всего года

Чтобы внести все эти изменения в законодательство как можно скорее, мы приняли решение не готовить отдельный закон, а дополнить документ, уже принятый Думой в первом чтении. Поэтому мы включили наши поправки в законопроект, который понижает тариф страхового взноса для российских организаций, занимающихся информационными технологиями. Он прошел первое чтение 13 апреля. Рассчитываем, что до конца весенней сессии он будет принят окончательно с нашими поправками.

Власть Работа власти Госуправление Колонка Андрея Исаева

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