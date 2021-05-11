"Исламский джихад" пригрозил продолжить атаки Тель-Авива

"Исламский джихад" взял на себя ответственность за последние несколько ракетных обстрелов Тель-Авива, угрожая произвести их еще больше, если Израиль нацелится на высотные здания и палестинских мирных жителей в Газе.

"Если противник продолжит атаковать жилые башни и мирных жителей, Тель-Авив останется под огнем сопротивления", - говорится в заявлении вооруженного крыла группировки - "Бригады Аль-Кудса". "Исламский джихад" признан террористической организацией в США, Европейском союзе, Британии, Японии, Канаде, Австралии и Израиле.

Между тем, как сообщает Times of Israel, во вторник вечером ракеты из Газы поразили пригороды Тель-Авива Холон и Гиватаим, в результате чего, по данным полиции, ранены не менее восьми человек, некоторые из них серьезно. Во время атак одна ракета попала рядом с автобусом в Холоне, в результате чего четыре человека получили ранения, двое из них - серьезные, а двое - средней степени тяжести. В Гиватаиме осколки ракеты, перехваченной системой противоракетной обороны "Железный купол", попали в дом, легко ранив четырех человек внутри, сообщает полиция Тель-Авива.