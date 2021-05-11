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11.05.2021 19:06
Рубрика: Экономика

Ювелиры научились продавать с блеском

Текст: Ульяна Вылегжанина, Элина Труханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(8452)
Изделия российских ювелиров и мастеров художественных промыслов издревле славились по всему миру. Не теряют они популярности и сегодня. Их охотно покупают в странах СНГ, Германии, США, ОАЭ, Гонконге, Турции, Японии.
Китай - один из ключевых мировых рынков потребления продукции с янтарем. Однако попасть на него непросто. Ювелирам помогает нацпроект. Фото: РИА Новости Китай - один из ключевых мировых рынков потребления продукции с янтарем. Однако попасть на него непросто. Ювелирам помогает нацпроект. Фото: РИА Новости
Китай - один из ключевых мировых рынков потребления продукции с янтарем. Однако попасть на него непросто. Ювелирам помогает нацпроект. Фото: РИА Новости

Выход наших ювелиров на мировые рынки облегчает нацпроект "Международная кооперация и экспорт", в рамках которого работает Российский экспортный центр (РЭЦ). Он софинансирует и сопровождает участие в выставках, что очень помогает российским предприятиям на начальном этапе экспортной деятельности.

Фото: iStock
Ювелиры все чаще заменяют натуральные бриллианты синтетическими

Благодаря помощи Центра поддержки экспорта Владимирской области изделия покровского ювелирного завода Pokrovsky Jewelry ("Золотые купола") сегодня представлены на digital-платформе Europages для продвижения услуг компаний и поиска партнеров по бизнесу в Европе и мире. "В нашем ассортименте - более двадцати тысяч моделей. И каждый месяц мы выпускаем новые коллекции. Кстати, больше всего иностранных покупателей впечатляют наши броши", - рассказала "РГ" руководитель отделения развития ювелирного завода Юлия Трофимова.

Далеко за пределами России известны мебель, предметы интерьера и аксессуары калининградской мануфактуры "Емельянов & сыновья", инкрустированные балтийским янтарем. Их охотно покупают в СНГ, Германии, США, ОАЭ, Гонконге, Турции. В прошлом году предприятие сумело нарастить экспортные поставки в два раза.

Нацпроект связан с развитием новых экспортных направлений. Китай, например, один из ключевых мировых потребителей продукции с янтарем. Однако попасть на китайские прилавки непросто - мешают и высокие пошлины, и факторы, связанные с правилами торговли. Поэтому без поддержки экспортерам не обойтись.

"Российский экспортный центр и Центр поддержки предпринимательства Калининградской области оказывают нам содействие в организации "экспортного окна", - говорит директор мануфактуры Илья Емельянов. - В размещении информации на электронных торговых площадках, в поиске агентов, которые будут представлять наши интересы в Китае. Это невероятно сложный процесс. И господдержка даст нам возможность качественно презентовать уникальный для китайского рынка продукт мануфактуры, найти потенциальных партнеров".

Экономика Отрасли Национальные проекты 2019-2024

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