К концу года 5,4 тысяч библиотек в регионах подключат к интернету

До конца 2021 года доступ в интернет получат 5,4 тысяч библиотек, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Пропускная способность каналов будет не менее 10 Мбит/с.

"В регионах страны, особенно на территориях, удаленных от областных и краевых центров, общедоступные библиотеки важны для граждан как источник получения знаний, живого общения и коммуникации", - отметил вице-премьер.

Подключение к интернету социально-значимых объектов, в том числе библиотек, проводит Минцифры в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Срок подключения - до 30 ноября 2021 г.

Школьные библиотеки также будут подключены до конца года вместе с проведением интернета в школы, говорится в сообщении министерства. Из более 45 тыс. школ к сети подключено уже 34,4 тысячи. Оставшиеся подключат до конца года. До конца года будут обеспечены интернетом оставшиеся 10 733 школы. Пропускная способность должна быть не ниже 50 Мбит/сек для сельских или 100 Мбит/с для городских школ, в труднодоступной местности, где только спутниковая связь, не ниже 1 Мбит/с.