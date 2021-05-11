Как немцы неонацизм на Украине просмотрели

Сторонники нацистской идеологии, участвовавшие в недавнем марше к годовщине создания дивизии СС "Галичина" могут получить до 5 лет тюрьмы. Такой прекраснодушный вывод делает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (DW), изучив украинский уголовный кодекс. Якобы, против маршировавших даже возбуждено уголовное дело, пишет DW со ссылкой на пресс-службу киевской полиции.

Заметим, что DW заинтересовалась украинским нацизмом только после того, как на марш обратили внимание в Германии, поэтому ключевое слово в публикации - "могут получить", потому и публикация больше похожа на отчет украинской стороны перед немцами о проделанной работе и попытку заболтать тему. Дело в том, что правоприменительная практика по статье № 436-1 УК Украины, предусматривающая наказание за пропаганду "тоталитарных" режимов, включая нацистский, со всей строгостью работает только в одну сторону - советскую. И лучшим, уже не теоретическим ответом на немецкую озабоченность дивизией CC "Галичина" следует считать санкции, уже наложенные на нациста, ставшего знаменитым после того, как во время марша попал на фото с "римским приветствием". В день, когда появилась статья DW, этот персонаж - некий Владимир Кошовенко - получил штраф в 119 гривен (3,5 евро) за мелкое хулиганство. Ни о каком уголовном деле за пропаганду нацизма, как могут заметить авторы DW, речи уже не идет. Нет уже и никаких упоминаний об уголовных делах против нацистов и в украинском реестре досудебных производств. К слову, персонаж, нарисовавший в апреле свастику на офисе президента Зеленского, тоже отделался штрафом за мелкое хулиганство.

Зато немецкие коллеги могут ознакомиться с уголовными делами, открытыми накануне и в День Победы против тех, кто рискнул использовать советскую символику. По данным МВД, таких дел около двух десятков, и все они - в городах и областях, где День Победы, в отличие от территории Галичины, активно отмечается, и все - за символы Победы. Например, в Одессе мужчина получил уголовное дело, действительно грозящее пятью годами тюрьмы, за пилотку с красной звездой. В Первомайске Николаевской области на доме был вывешен красный флаг - подобный тому, что был водружен победителями на Рейхстаге - и теперь полиция ищет злоумышленника, как раз в рамках уголовного дела по статье №436-1. Такой же флаг появился на административном здании в Коростене Житомирской области, и полиция заводит уголовное дело.

Еще раз повторим для немецких журналистов: ни разу за шесть лет существования помянутой статьи УК она не применялась к носителям нацистской идеологии, только к их идеологическим противникам, в том числе с реальными сроками наказания. Да и как она может к нацистам применяться, если глава МВД Аваков - тот, кто за законом должен следить - сам является покровителем группировки "Национальный корпус" (запрещена в РФ), использующий в символике стилизованный герб дивизии СС "Райх". Или нацистов накажет подчиненная президенту Служба безопасности, сама покровительствующая оставшимся после главы МВД и экс-президента Порошенко нацистским группировкам?

К сожалению, авторы DW в упор не замечают, что в молодой "европейской демократии" давно установился режим наибольшего благоприятствования неонацистским идеям и организациям, они поддерживаются государством, а зачастую и из бюджета. Вероятно, DW, ради соблюдения журналистских стандартов, стоит пообщаться не только с пресс-службой Авакова, но и оппозиционными политиками, которые прямо и с доказательствами указывают на построение нацистской диктатуры там, где до "евромайдана" была демократия.