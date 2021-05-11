Как получить четверть миллиона за фото из путешествия

Русское географическое общество запустило онлайн-голосование на приз зрительских симпатий фотоконкурса "Самая красивая страна". Продлится с 12 до 25 мая.

Так заседает экспертная комиссия "Самой красивой страны". С 2015 года на конкурс прислали 575 000 снимков. Фото: rgo.ru

Впервые конкурс провели в 2015 году. Сегодня он наиболее масштабный в России: на этот раз 8643 участника и 65 661 работа.

Победителей в номинациях определят члены жюри из числа профи. Но на приз зрительских симпатий - отбор в "члены жюри" просто бесконечно демократичен.

Кто может проголосовать? - спрашиваю председателя жюри Константина Лейфера.

Константин Лейфер: Каждый неравнодушный, пройдя по ссылке https://photo.rgo.ru/voting. Подчеркиваю: каждый!

Приз во "взрослых" номинациях - по 250 тыс. руб. В "детских" - профессиональные фотокамеры. А вот приз зрительских симпатий указан туманно: просто приз. По опыту прошлых конкурсов - что там?

Константин Лейфер: Приз зрительских симпатий - это красивый сертификат и подарок "по делу". В прошлом году мы дарили рюкзак профессионального фотографа. И, скажу я вам, серьезный рюкзак.

Вы получили более 65 тыс. работ. По номинациям они равномерно распределились? Или...

Константин Лейфер: Как всегда, больше всего работ в номинации "Пейзаж" - 21 295. Далее по популярности: "Снято на смартфон" - 15 579 снимков. На третьем месте две: "Магия воды" (4735) и "Дикие животные" (4728).

Участники "Россия с высоты птичьего полета" снимают с квадрокоптеров? Или в конкурсе участвуют даже летчики?

Константин Лейфер: Дроны, дроны и еще раз дроны. Летчикам некогда, они держат штурвал.

"Фотопроект": можешь фотоохотиться за белкой или снять рождение радуги. Довольны итогами?

Константин Лейфер: "Фотопроект" в этом году совершенно отличается от предыдущего. Я был прямо озадачен. Думаю, работы победителей не оставят зрителя равнодушным.

"Живой архив": современные фото, повторяющие архивные снимки. Есть незаурядные подходы?

Константин Лейфер: Да! Один участник воспроизвел архивное фото, используя более старый фотографический процесс, чем тот, с помощью которого фото было получено!

Год прошел под знаком пандемии: ее атрибутика попадала в кадр?

Константин Лейфер: (смеется) Ну, на лошадь маску никто не надел... Пандемийных знаков много не было, все-таки "Самая красивая страна" - это конкурс не про катаклизмы.

Вы - доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Не было соблазна использовать работы этого конкурса в педагогической практике?

Константин Лейфер: А как же! Я показываю студентам интересные с той или иной точки зрения фотографии, присланные на конкурс.

Эксперимент: выдерживают ли "испытание временем" лучшие фото. Назовите пару снимков прошлых конкурсов. Их авторам память председателя жюри - лучший приз.

Константин Лейфер: Морж, крупно, улыбается из воды. Портрет красавца-старика, с седой бородой, улыбающегося на камеру. Мальчик с лошадью в поле, ч/б фото... Их много, и они всплывают сами по себе. Вспоминаю их и улыбаюсь.

Снимок-победитель прошлого года в номинации "Многоликая Россия". Работа "Плюшевый мишка" Александра Романова, место съемки: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский полуостров. Фото: Александр Романов / rgo.ru

Автора!

Константин Лейфер перечислил работы:

Морж - работа "Когда в наушниках любимый трек" Павла Ванифатова, 2019 год, место съемки: Камчатка. Победа в номинации "Эти забавные животные".

"Мой дед". Автор: Давид Захаров, 12 лет. Место съемки: Калужская область, 2020 год, номинация "Мир людей" (фото деда он сделал, когда семьей ездили на Угру).

Мальчик с лошадью - "Радость", работа-победитель в номинации "Многоликая Россия", автор: Павел Смертин, профессиональный фотограф, место съемки: Кировская область, 2019 год.

Кстати

В этом году впервые можно было отправлять не только фотографии, но и видеоролики продолжительностью не более трех минут. Таких работ поступило 1418.