Третью неделю в России идет онлайн-голосование, которое поможет чиновникам определить, где, что и как будут благоустраивать в том или ином городе и поселке.

Голосование проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Продлится оно до 30 мая.

На платформе za.gorodsreda.ru и на сайте "Госуслуги" каждый россиянин от 14 лет может отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект. Те. что наберут больше голосов, попадут в план на 2022 год.

На голосование выставлено 6 тысяч объектов. Сотни из них - в Югре. У региона богатый опыт в этой сфере. Эталоном считается арт-парк "Этноград" в деревне Русскинской. Проект разработали по эскизам воспитанников детского лагеря. Основной темой стали легенды народов Севера. Парк сформировал не только комфортную, но и содержательную среду.

В Югре акцент делают на комплексное благоустройство. В этом году выбор у югорчан непростой. Все проекты интересные. В Советском предложена зона отдыха вблизи водоема на одной из основных улиц города. На ней планируют создать пешеходные и водные маршруты, детские и спортивные площадки, эко-тропы, зону с бесплатным Wi-Fi, стойки с QR-кодами.

А жителям Ханты-Мансийска предлагают очень необычный спортпарк с велодорожкой в 279 метров, зона детских игровых площадок, стадион, беговые дорожки, тренажеры, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Авторитетно

Владимир Крупин, писатель:

- Конечно, тут и сомневаться не в чем: дело затеяно доброе, человеческое. Особенно для небольших городов, поселков. Как ни странно, а мусорная проблема в них не уменьшается, а увеличивается.

Вот и задача: превратить улицы и площади наши в такие чистые места, где было бы просто стыдно мусорить. Бросить окурок, упаковку чипсов, бутылку, палочку от мороженого. А если еще создать культурно-познавательные комплексы, то совсем хорошо. Объявлять конкурсы на самый чистый подъезд, на украшение, озеленение дворов, детские площадки.

И не надо обольщаться чистотой европейских улиц. Или японских. Их вроде как в пример нам ставят. И там, и там бывал я. Вот воскресный день - базар, ярмарка. С утра развернулась торговля, к вечеру свернулась. А сколько мусора осталось! Но тут же налетают дворники. И к утру все чисто. Такую роскошь не каждый бюджет города может себе позволить.

А культура быта населения вполне достижима. Тем более обязательным должно стать обращение к истории этого места на земле, как это делают югорчане. Краеведение, которому надо вернуть прежнее название - родиноведение, - великая сила. Оно воспитывает любовь к Родине, которая дала нам родителей, жизнь, язык, могилы предков. К земле, которая нас кормит, в которую и мы в свой черед ляжем. Как же можно плохо к ним относиться? Как?

Подготовил Андрей Полынский