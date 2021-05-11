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11.05.2021 21:02
Рубрика: Экономика

Далеко ходить не надо

Железнодорожные туры, кешбэки, творческие конкурсы, навигатор по красивейшим уголкам страны
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 102(8453)
В туристических поездах пассажиры едут ночью, а днем гуляют по городам. Фото: ЕРА

Как за выходные посмотреть сразу несколько городов и сэкономить на отелях

Отправиться в путешествие по Центральной России, Поволжью и Кавказу можно на специальном туристическом поезде. Он провезет сразу по нескольким городам, при этом не придется платить за ночевки в отелях. В этом году туристические поезда пошли с января. В мае добавились новые маршруты. А к лету пойдут железнодорожные круизы, обещают в компании "Российские железные дороги".

Как устроены железнодорожные экскурсии

Расписание туристических поездов составляется таким образом, что поезд идет ночью, утром прибывает в один из городов, весь день туристы проводят в экскурсиях и прогулках, а вечером снова отправляются в путь в своем отеле на колесах.

В некоторых туристических поездах пакет экскурсий можно докупать по желанию. Например, так ходил с января по март туристический поезд Москва - Великий Устюг - Кострома - Москва. Маршрут пользовался популярностью у семей с детьми. На пути поезда даже добавили дополнительные остановки, чтобы в путешествие могли отправиться туристы из Ярославля, Вологды, Галича и других городов.

Что представляет из себя туристический поезд

В составе туристических поездов могут быть плацкартные вагоны, то есть доступны билеты разных ценовых категорий. Например, билеты на поезд Москва - Великий Новгород - Углич стоили от 1,2 тысячи рублей. Если отправиться в путешествие по этим городам самостоятельно, только ночевки в гостиницах обошлись бы минимум в пять тысяч рублей.

Фото: Ярослав Московкин
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В турпоездах есть также вагоны-рестораны. Все вагоны оснащены кондиционерами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. В поездах есть возможность принять душ.

Как устроены железнодорожные круизы

В отличие от туристических поездов железнодорожные круизы рассчитаны, как правило, на неделю и посещение большего числа городов. С 1 мая пошел круизный поезд "Жемчужина Кавказа". Он отправляется по субботам из Москвы и следует по круговому маршруту через Новороссийск, Кисловодск, Грозный, Махачкалу, Дербент, Волгоград.

В ходе такой поездки туристы могут побывать на Черноморском побережье, в термальных источниках "Жемчужина Кавказа", увидеть красивейший каскад Нихалоевских водопадов и горные пейзажи Чеченской Республики, а также глубочайший в Европе Сулакский каньон Дагестана. В Волгограде туристы посещают знаменитый ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, а также совершают прогулку на теплоходе по Волге.

В этом поезде есть вагоны класса "Люкс", СВ, купейные и плацкартные. Билет стоит от 7,9 тысячи рублей, для детей действуют специальные тарифы.

Как отправиться в туры на регулярных поездах

Кроме туристических поездов у пассажиров пользуются спросом туры на регулярных поездах. Например, такие путешествия можно совершать из Самары в Йошкар-Олу, из Пензы и Саранска в Казань.

С августа 2020 года вдоль Черноморского побережья ходит туристический поезд "Сочи", который соединил Туапсе с городом Гагры в Абхазии. Вагоны этого поезда выполнены в ретростилистике 1980-х годов. С лета 2019 года в Карелии от станции Сортавала до горного парка "Рускеала" ходит "Рускеальский экспресс". Это единственный в России ежедневный маршрут на паровозной тяге. В ретровагонах туристы погружаются в атмосферу начала XX века.

20 туристических поездов. Примерно столько планируется запустить летом 2021 года, сообщил замглавы РЖД Дмитрий Пегов

В поездах дальнего следования по прежнему принимаются противоэпидемические меры. Пассажирам стоит использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки в течение всей поездки, напоминают в РЖД.

Новое - хорошо забытое старое

Сама по себе идея туристических поездов и железнодорожных туров не нова, она была известна еще во времена СССР, рассказывает профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова.

Сейчас эта идея приобрела новое звучание. В нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства" отдельно выделяется задача пространственного сшивания страны через туристские путешествия по железной дороге, напоминает эксперт. "Важно масштабировать такой опыт, чтобы путешествия были доступны", - отмечает Джанджугазова.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Евгений Гайва
Официально

Президент Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки. "Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России", - сказал президент. Особое внимание он призвал уделить оздоровлению детей. В этом году будет возвращаться половина стоимости путевки в детский лагерь.

Запустить обновленную программу туристического кешбэка президент поручил правительству уже после 15 мая.

Как получить четверть миллиона за фото из путешествия

Текст: Игорь Елков
Русское географическое общество запустило онлайн-голосование на приз зрительских симпатий фотоконкурса "Самая красивая страна". Продлится с 12 до 25 мая.
Так заседает экспертная комиссия "Самой красивой страны". С 2015 года на конкурс прислали 575 000 снимков. Фото: rgo.ru

Впервые конкурс провели в 2015 году. Сегодня он наиболее масштабный в России: на этот раз 8643 участника и 65 661 работа.

Победителей в номинациях определят члены жюри из числа профи. Но на приз зрительских симпатий - отбор в "члены жюри" просто бесконечно демократичен.

Кто может проголосовать? - спрашиваю председателя жюри Константина Лейфера.

Константин Лейфер: Каждый неравнодушный, пройдя по ссылке https://photo.rgo.ru/voting. Подчеркиваю: каждый!

Приз во "взрослых" номинациях - по 250 тыс. руб. В "детских" - профессиональные фотокамеры. А вот приз зрительских симпатий указан туманно: просто приз. По опыту прошлых конкурсов - что там?

Фото: Из архива Владимира Бараненаса
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Константин Лейфер: Приз зрительских симпатий - это красивый сертификат и подарок "по делу". В прошлом году мы дарили рюкзак профессионального фотографа. И, скажу я вам, серьезный рюкзак.

Вы получили более 65 тыс. работ. По номинациям они равномерно распределились? Или...

Константин Лейфер: Как всегда, больше всего работ в номинации "Пейзаж" - 21 295. Далее по популярности: "Снято на смартфон" - 15 579 снимков. На третьем месте две: "Магия воды" (4735) и "Дикие животные" (4728).

Участники "Россия с высоты птичьего полета" снимают с квадрокоптеров? Или в конкурсе участвуют даже летчики?

Константин Лейфер: Дроны, дроны и еще раз дроны. Летчикам некогда, они держат штурвал.

"Фотопроект": можешь фотоохотиться за белкой или снять рождение радуги. Довольны итогами?

Константин Лейфер: "Фотопроект" в этом году совершенно отличается от предыдущего. Я был прямо озадачен. Думаю, работы победителей не оставят зрителя равнодушным.

"Живой архив": современные фото, повторяющие архивные снимки. Есть незаурядные подходы?

Константин Лейфер: Да! Один участник воспроизвел архивное фото, используя более старый фотографический процесс, чем тот, с помощью которого фото было получено!

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Год прошел под знаком пандемии: ее атрибутика попадала в кадр?

Константин Лейфер: (смеется) Ну, на лошадь маску никто не надел... Пандемийных знаков много не было, все-таки "Самая красивая страна" - это конкурс не про катаклизмы.

Вы - доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Не было соблазна использовать работы этого конкурса в педагогической практике?

Константин Лейфер: А как же! Я показываю студентам интересные с той или иной точки зрения фотографии, присланные на конкурс.

Эксперимент: выдерживают ли "испытание временем" лучшие фото. Назовите пару снимков прошлых конкурсов. Их авторам память председателя жюри - лучший приз.

Константин Лейфер: Морж, крупно, улыбается из воды. Портрет красавца-старика, с седой бородой, улыбающегося на камеру. Мальчик с лошадью в поле, ч/б фото... Их много, и они всплывают сами по себе. Вспоминаю их и улыбаюсь.

Снимок-победитель прошлого года в номинации "Многоликая Россия". Работа "Плюшевый мишка" Александра Романова, место съемки: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский полуостров. Фото: Александр Романов / rgo.ru
Автора!

Константин Лейфер перечислил работы:

Морж - работа "Когда в наушниках любимый трек" Павла Ванифатова, 2019 год, место съемки: Камчатка. Победа в номинации "Эти забавные животные".

"Мой дед". Автор: Давид Захаров, 12 лет. Место съемки: Калужская область, 2020 год, номинация "Мир людей" (фото деда он сделал, когда семьей ездили на Угру).

Мальчик с лошадью - "Радость", работа-победитель в номинации "Многоликая Россия", автор: Павел Смертин, профессиональный фотограф, место съемки: Кировская область, 2019 год.

Кстати

В этом году впервые можно было отправлять не только фотографии, но и видеоролики продолжительностью не более трех минут. Таких работ поступило 1418.

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Маршруты по живописным провинциальным городам России

Текст: Антон Валагин , Мария Голубкова , Роман Кияшко , Элина Труханова
Туристическая отрасль ждет, когда заработает программа льготных кредитов, о которой говорил в своем Послании к Федеральному Собранию Владимир Путин. Она поможет привести в порядок гостиницы, построить новую инфраструктуру и раскрыть туристический потенциал малых городов. Но и сейчас не пожалеете, если отправитесь по городам, о которых упомянул президент.

Старая Русса

Как добраться

Добраться до Старой Руссы (Новгородская область) из Москвы проще всего поездом. Дорога займет около 10 часов, билет обойдется в две тысячи рублей с человека. Другой вариант - на машине: 7-8 часов за рулем. Если же организовать транзит через Петербург, то можно и по Северной столице погулять, и отправиться в город на автобусе. Цена вопроса - от 500 рублей плюс багаж, время в пути - около пяти часов.

Где остановиться

Даже если вы не планируете лечебные процедуры, остановиться можно в старинном санатории "Старая Русса". Ночь обойдется примерно в четыре тысячи рублей, но зато есть возможность получить туристический кешбэк. Другие варианты - на любой вкус и кошелек, от койки в хостелах и частных апартаментов до комфортабельного номера в отеле и гостевом доме.

Где подкрепиться

У столетней Водонапорной башни на главной Соборной площади есть кафе, где предложат местные блюда и рыбу из озера Ильмень.Бизнес-ланч "суп со шпинатом и яйцом, пюре картофельное + салат фитнес, котлета пожарская или рубленая из трески" или аналогичный - 250 рублей. Вообще, аутентичную новгородскую кухню попробовать сегодня мало где удается.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Таруса

Как добраться

В этот старинныйгород в Калужской области легко доехать на автомобиле: 100 километров от Москвы по М-2 до Серпухова, затем еще 40 километров - и вы в тихом городе на Оке, связанном с именами Марины Цветаевой и Константина Паустовского. Без учета пробок время в пути из Москвы составит более двух часов. По вечерам от столичной автостанции Новоясеневская сюда ходит автобус, цена билета - 330 рублей. Еще один вариант - утром доехать электричкой до Серпухова, а оттуда в Тарусу на автобусе - обойдется поездка 436 рублей.

Где остановиться

На набережной Оки находится гостиница, нечто среднее между курортным пансионатом и базой отдыха. Двухкомнатный семейный номер обойдется 3100 рублей в сутки, двухэтажный коттедж на 10 человек - 12 тысяч.

Где подкрепиться

"Меню у нас простое, без изысков, но добротное - можно наесться до отвала одной порцией солянки с четырьмя видами мяса", - рассказал "РГ" управляющий одного из кафе в центре города Владимир Самохин. Средний чек - 750 рублей.

Боровск

Как добраться

Не имея машины, добраться до калужского города Боровска непросто: железной дороги нет, автобусы из Москвы не ходят. Облюбовавшие город в XVII веке старообрядцы сторонились мирской суеты, эта "отстраненность" сохранилась и поныне. На машине от Москвы до Боровска чуть больше двух часов езды. Автотуристов в городе ждут несколько "сюрпризов": здесь нет светофоров, проблемы с парковкой. "Город наш дачный, летом население утраивается - все приезжают на машинах. Особенно тяжело приткнуться автобусам - единственная площадка на Городище", - рассказала гид Ольга Захарова.

Где остановиться

"Шикарной гостиницы, которую можно было бы рекомендовать гостям, в городе нет, - призналась советник главы района по развитию туризма Татьяна Баталова. - Ближайший отель хорошего уровня - семейный курорт находится за городом в 10 минутах езды". Он состоит из 10 домиков на берегу озера. Стоимость аренды - 4900 рублей в будни, 6900 - в выходные и праздники.

Где подкрепиться

На курорте кормят завтраками. Если готовить неохота, снедь привезут из фермерского кафе - его же рекомендуют гиды, обильный обед с десертом обойдется рублей в 800 на человека.

Палех

Как добраться

Ежедневно в 7.07 с Курского вокзала Москвы уходит в Иваново экспресс "Ласточка". В 10.21 он в Шуе, там можно пересесть на автобус или такси, и минут через 10-15 вы окажетесь в столице лаковой миниатюры - Палехе. Цена билета начинается от 899 рублей. Можно добраться и на машине, если не будет пробок.

Где остановиться и подкрепиться

Еда и ночлег в Палехе сосредоточены в одном месте - единственной гостинице, при которой есть кафе. Меню обычное: пара салатов, одно первое блюдо и два вторых, но и недорогое, средний чек - 600 рублей. Снять на сутки двухместный номер обойдется в 2300 рублей.

Тутаев

Как добраться

От Москвы до Тутаева - 310 километров, но добираться надо через Ярославль. Удобнее всего на машине. Летом можно попасть в город напрямую, путешествуя на речном судне. Самый приемлемый вариант - на поезде до Ярославля. Время в пути - от трех до четырех часов, стоимость поездки - от 690 рублей. Потом пересесть на автобус, идущий до Рыбинска через Тутаев.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Где остановиться

Переночевать можно в нескольких отелях, гостиничном доме, хостеле или кемпинге. Стоимость двухместного номера - от 2300 рублей. Сутки в хостеле обойдутся в 600 рублей с человека.

Где подкрепиться

Поесть можно в кофейне неподалеку от Воскресенского собора. Там подают кофе, чай, чизкейки и штрудели. Средний чек - 140-600 рублей. Или в расположенном рядом баре. Здесь можно отведать кесадилью с курицей за 270 рублей, а тарелка борща по-польски обойдется в 150 рублей.

Муром

Как добраться

До Мурома (Владимирская область) из Москвы можно доехать на машине, автобусе или поезде. В первом случае дорога займет около пяти часов. На автобусе - около семи часов, билет обойдется в 775-947 рублей. Удобный вариант - добраться на поезде с Казанского вокзала.

Где остановиться

В городе огромное количество мест размещения, поэтому нетрудно найти варианты на любой вкус и кошелек. Например, в гостевом доме, расположенном в 600 метрах от Спасо-Преображенского монастыря, с садом, бесплатным Wi-Fi и парковкой, двухместный номер можно снять за 2100-2600 рублей. Сутки в центральных апартаментах обойдутся в 1931 рубль.

Где подкрепиться

Кафе, ресторанов, закусочных в Муроме хватает. В меню можно обнаружить "Шти по-муромски" (200 руб.), уху на курином бульоне из выловленной в Оке рыбки (250), жаркое "Теща нагадала" (350). Если же турист желает трапезничать и при этом наслаждаться красивыми видами - ему дорога в ресторан на берегу Оки, где в меню есть борщ со сметанными камнями, уха из трех видов рыб с дымком, суп с морепродуктами на кокосовом молоке. Средний чек - 800-2000 рублей.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Борис Голкин

Гороховец

Как добраться

На машине из Москвы через Балашиху, Электросталь и Владимир - 338 километров. Автобус из столицы до Гороховца (Владимирская область) идет от 4,5 до 6 часов (билет обойдется в 756-810 рублей). Быстрее всего довезет "Ласточка" нижегородского направления: она "долетает" до города всего за 3,5 часа.

Где остановиться

К услугам путешественников апартаменты, отели, мотели, гостевые дома, базы отдыха, хостелы. Бюджетные варианты начинаются от 500 рублей с человека за сутки в хостеле и 1800 рублей за двухместный номер на базе отдыха. Но если ехать большой компанией, то самый лучший вариант - снять дом. Например, коттедж с пятью спальнями и 19 кроватями предлагается за 10 тысяч рублей в сутки.

Где подкрепиться

В Гороховце немного заведений, но зато предлагаемые блюда, по отзывам посетителей, отменного вкуса. "Рыба оказалась свежайшей. Цена просто восхитила: рыба, кусочек хлеба и томатный сок стоили 118 рублей (просто советские времена!)" - поделилась впечатлениями путешественница, побывавшая в одном из кафе. Средний чек - 250-400 рублей.
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Кисловодск

Как добраться

В Кисловодск из Москвы можно добраться на поезде, самолете или на автобусе и автомобиле. Ближайшая воздушная гавань находится в Минеральных Водах, откуда до Кисловодска около 30 километров пути - добраться можно на такси, общественным транспортом или электричкой.

Где остановиться

Можно остановиться как в хостеле, арендованных квартирах, так и в гостиницах. В последние годы в Кисловодске активно развивается отельный бизнес. Бюджетный двухместный номер можно найти от 1,5-2 тысяч рублей. Хостелы обойдутся еще дешевле. А вот с парковкой могут возникнуть проблемы - всему виной география города с его узкими улицами.

Где подкрепиться

Местная кавказская кухня захватывает. Можно попробовать шашлык, хычины, лагман и шурпу. Для почитателей высокой кухни есть специальные рестораны. На любой вкус и кошелек.

Выбор совсем небольших русских поселков, которые стоит посетить

Текст: Ирина Китаева ("Ямальский меридиан")
Ассоциация "Самые красивые деревни и городки России" советует охотникам за впечатлениями обратить внимание и на небольшие русские поселения. Им есть чем удивить. Информационный партнер "РГ" журнал "Ямальский меридиан" составил свой рейтинг таких туристических мест.
Старая Ладога одно из старейших поселений в нашей стране. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Десятниково, Республика Бурятия

Село было основано в первой половине XVIII века сибирскими крестьянами. В 1765 году здесь были поселены старообрядцы-семейские, сосланные из отошедших от Польши к России земель вокруг города Ветка (сейчас этот город находится в Гомельской области Белоруссии).

Первое, что бросается в глаза приезжающим в Десятниково, - яркие, нарядные дома, раскрашенные во все цвета радуги. Это дань традиции. В прошлом зажиточные крестьяне стремились украсить не только фасады своих домов, мастера также расписывали внутренние стены, потолки и печи.

Еще одна особенность - у зданий нет фундаментов, нижние бревна лежат прямо на земле, но не гниют. Объясняется это тем, что раньше лес заготавливали и подготавливали к строительству особым образом.

В Десятникове всегда рады гостям. Путешественников встречают старинными песнями, угощают блюдами старорусской кухни, знакомят с традициями семейских.

Старая Ладога, Ленинградская область

Одно из старейших поселений в нашей стране, его история насчитывает более 1260 лет. Исследователи называют Старую Ладогу древней столицей Северной Руси, утверждая, что именно сюда прибыл княжить Рюрик в IX веке. Но люди здесь селились задолго до прихода варяга. Древнейшие известные постройки на месте Старой Ладоги, по данным дендрохронологии, воздвигнуты из бревен, срубленных до 753 года. В 2013 году археологи нашли в Старой Ладоге гребень эпохи Меровингов, предположительно VII века нашей эры. Также на территории села была найдена стоянка древнего человека эпохи неолита, датируемая третьим тысячелетием до нашей эры.

Фото: iStock
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Старая Ладога - это уникальное скопление памятников истории, археологии и архитектуры. В списке главных достопримечательностей - Староладожская крепость, Георгиевская церковь, Никольский и Успенский монастыри, церковь Рождества Иоанна Предтечи, Варяжская улица.

Кинерма, Республика Карелия

Небольшая живописная деревушка с 500-летней историей. Находится примерно в 100 километрах от Петрозаводска, между селом Ведлозеро и поселком Кинелахта. Постоянно здесь живут всего 14 человек.

Кинерму называют карельской жемчужиной, одним из семи чудес финно-угорского мира. Деревня - настоящий музей под открытым небом. Жилые дома и строения были возведены в XVIII - начале XX века и являются уникальными памятниками деревянного зодчества карелов-ливвиков. Гордостью местных жителей является расположенная в центре Кинермы часовня Смоленской иконы Божией Матери, которой более 200 лет.

В одном из домов сделан музей, где рассказывают о жизни традиционной карельской деревни. Здесь же находится гостевая комната, где можно переночевать. Туристы могут попариться в баньке по-черному, посетить мастер-классы по изготовлению карельской куклы рванки и по выпечке знаменитых карельских калиток.

Жители деревни Кимжа договорились не красить свои дома. Фото: Photoxpress

Ферапонтово, Вологодская область

В селе находится один из древнейших монастырей Русского Севера - Ферапонтов монастырь. Его полное название - Ферапонтов-Белозерский Богородице-Рождественский Мартинианов монастырь. Основана обитель была преподобным Ферапонтом в 1398 году.

Монастырь всемирно известен. Сделала его таким чудом сохранившаяся стенопись главного храма - собора Рождества Богородицы. Фрески были созданы известным русским иконописцем, продолжателем традиций Андрея Рублева Дионисием в 1502 году и уцелели в авторском исполнении почти в полном объеме. Интересно, что московский художник вместе "со своими чады", то есть с сыновьями и мастерами, входившими в его артель, создал фрески всего за 34 дня. Об этом сообщала надпись, которую нашли на поверхности арки северного входа собора.

Кимжа, Архангельская область

"Портал в прошлое", "уголок живой старины" - так отзываются туристы об этой деревне. Сюда едут, чтобы увидеть самые северные мельницы в мире и единственную сохранившуюся на Мезени церковь мезенского типа постройки. Вдоль улиц здесь стоят крепкие избы - пятистенки и шестистенки, построенные более 100 лет назад и имеющие свой первоначальный вид. Местные жители негласно договорились не красить дома краской и не обшивать их тесом, чтобы исторический облик строений был сохранен. В некоторых из домов в 1980-х годах снимались художественные фильмы "Михайло Ломоносов" и "Матвеева радость".

А еще Кимжа - это рыбалка на одноименной реке и "тихая" охота в окрестных лесах, катание на лошадях знаменитой мезенской породы и чаепитие с расписными пряниками - козулями, изготовленными по старинным рецептам.

Село Ферапонтово всемирно известно монастырем и его фресками. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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