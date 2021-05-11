В туристических поездах пассажиры едут ночью, а днем гуляют по городам. Фото: ЕРА

Как за выходные посмотреть сразу несколько городов и сэкономить на отелях

Отправиться в путешествие по Центральной России, Поволжью и Кавказу можно на специальном туристическом поезде. Он провезет сразу по нескольким городам, при этом не придется платить за ночевки в отелях. В этом году туристические поезда пошли с января. В мае добавились новые маршруты. А к лету пойдут железнодорожные круизы, обещают в компании "Российские железные дороги".

Как устроены железнодорожные экскурсии

Расписание туристических поездов составляется таким образом, что поезд идет ночью, утром прибывает в один из городов, весь день туристы проводят в экскурсиях и прогулках, а вечером снова отправляются в путь в своем отеле на колесах.

В некоторых туристических поездах пакет экскурсий можно докупать по желанию. Например, так ходил с января по март туристический поезд Москва - Великий Устюг - Кострома - Москва. Маршрут пользовался популярностью у семей с детьми. На пути поезда даже добавили дополнительные остановки, чтобы в путешествие могли отправиться туристы из Ярославля, Вологды, Галича и других городов.

Что представляет из себя туристический поезд

В составе туристических поездов могут быть плацкартные вагоны, то есть доступны билеты разных ценовых категорий. Например, билеты на поезд Москва - Великий Новгород - Углич стоили от 1,2 тысячи рублей. Если отправиться в путешествие по этим городам самостоятельно, только ночевки в гостиницах обошлись бы минимум в пять тысяч рублей.

В турпоездах есть также вагоны-рестораны. Все вагоны оснащены кондиционерами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. В поездах есть возможность принять душ.

Как устроены железнодорожные круизы

В отличие от туристических поездов железнодорожные круизы рассчитаны, как правило, на неделю и посещение большего числа городов. С 1 мая пошел круизный поезд "Жемчужина Кавказа". Он отправляется по субботам из Москвы и следует по круговому маршруту через Новороссийск, Кисловодск, Грозный, Махачкалу, Дербент, Волгоград.

В ходе такой поездки туристы могут побывать на Черноморском побережье, в термальных источниках "Жемчужина Кавказа", увидеть красивейший каскад Нихалоевских водопадов и горные пейзажи Чеченской Республики, а также глубочайший в Европе Сулакский каньон Дагестана. В Волгограде туристы посещают знаменитый ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, а также совершают прогулку на теплоходе по Волге.

В этом поезде есть вагоны класса "Люкс", СВ, купейные и плацкартные. Билет стоит от 7,9 тысячи рублей, для детей действуют специальные тарифы.

Как отправиться в туры на регулярных поездах

Кроме туристических поездов у пассажиров пользуются спросом туры на регулярных поездах. Например, такие путешествия можно совершать из Самары в Йошкар-Олу, из Пензы и Саранска в Казань.

С августа 2020 года вдоль Черноморского побережья ходит туристический поезд "Сочи", который соединил Туапсе с городом Гагры в Абхазии. Вагоны этого поезда выполнены в ретростилистике 1980-х годов. С лета 2019 года в Карелии от станции Сортавала до горного парка "Рускеала" ходит "Рускеальский экспресс". Это единственный в России ежедневный маршрут на паровозной тяге. В ретровагонах туристы погружаются в атмосферу начала XX века.

20 туристических поездов. Примерно столько планируется запустить летом 2021 года, сообщил замглавы РЖД Дмитрий Пегов

В поездах дальнего следования по прежнему принимаются противоэпидемические меры. Пассажирам стоит использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки в течение всей поездки, напоминают в РЖД.

Новое - хорошо забытое старое

Сама по себе идея туристических поездов и железнодорожных туров не нова, она была известна еще во времена СССР, рассказывает профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова.

Сейчас эта идея приобрела новое звучание. В нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства" отдельно выделяется задача пространственного сшивания страны через туристские путешествия по железной дороге, напоминает эксперт. "Важно масштабировать такой опыт, чтобы путешествия были доступны", - отмечает Джанджугазова.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Евгений Гайва

Официально

Президент Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки. "Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России", - сказал президент. Особое внимание он призвал уделить оздоровлению детей. В этом году будет возвращаться половина стоимости путевки в детский лагерь.

Запустить обновленную программу туристического кешбэка президент поручил правительству уже после 15 мая.