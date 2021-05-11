Как за выходные посмотреть сразу несколько городов и сэкономить на отелях
Отправиться в путешествие по Центральной России, Поволжью и Кавказу можно на специальном туристическом поезде. Он провезет сразу по нескольким городам, при этом не придется платить за ночевки в отелях. В этом году туристические поезда пошли с января. В мае добавились новые маршруты. А к лету пойдут железнодорожные круизы, обещают в компании "Российские железные дороги".
Как устроены железнодорожные экскурсии
Расписание туристических поездов составляется таким образом, что поезд идет ночью, утром прибывает в один из городов, весь день туристы проводят в экскурсиях и прогулках, а вечером снова отправляются в путь в своем отеле на колесах.
В некоторых туристических поездах пакет экскурсий можно докупать по желанию. Например, так ходил с января по март туристический поезд Москва - Великий Устюг - Кострома - Москва. Маршрут пользовался популярностью у семей с детьми. На пути поезда даже добавили дополнительные остановки, чтобы в путешествие могли отправиться туристы из Ярославля, Вологды, Галича и других городов.
Что представляет из себя туристический поезд
В составе туристических поездов могут быть плацкартные вагоны, то есть доступны билеты разных ценовых категорий. Например, билеты на поезд Москва - Великий Новгород - Углич стоили от 1,2 тысячи рублей. Если отправиться в путешествие по этим городам самостоятельно, только ночевки в гостиницах обошлись бы минимум в пять тысяч рублей.
В турпоездах есть также вагоны-рестораны. Все вагоны оснащены кондиционерами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. В поездах есть возможность принять душ.
Как устроены железнодорожные круизы
В отличие от туристических поездов железнодорожные круизы рассчитаны, как правило, на неделю и посещение большего числа городов. С 1 мая пошел круизный поезд "Жемчужина Кавказа". Он отправляется по субботам из Москвы и следует по круговому маршруту через Новороссийск, Кисловодск, Грозный, Махачкалу, Дербент, Волгоград.
В ходе такой поездки туристы могут побывать на Черноморском побережье, в термальных источниках "Жемчужина Кавказа", увидеть красивейший каскад Нихалоевских водопадов и горные пейзажи Чеченской Республики, а также глубочайший в Европе Сулакский каньон Дагестана. В Волгограде туристы посещают знаменитый ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, а также совершают прогулку на теплоходе по Волге.
В этом поезде есть вагоны класса "Люкс", СВ, купейные и плацкартные. Билет стоит от 7,9 тысячи рублей, для детей действуют специальные тарифы.
Как отправиться в туры на регулярных поездах
Кроме туристических поездов у пассажиров пользуются спросом туры на регулярных поездах. Например, такие путешествия можно совершать из Самары в Йошкар-Олу, из Пензы и Саранска в Казань.
С августа 2020 года вдоль Черноморского побережья ходит туристический поезд "Сочи", который соединил Туапсе с городом Гагры в Абхазии. Вагоны этого поезда выполнены в ретростилистике 1980-х годов. С лета 2019 года в Карелии от станции Сортавала до горного парка "Рускеала" ходит "Рускеальский экспресс". Это единственный в России ежедневный маршрут на паровозной тяге. В ретровагонах туристы погружаются в атмосферу начала XX века.
В поездах дальнего следования по прежнему принимаются противоэпидемические меры. Пассажирам стоит использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки в течение всей поездки, напоминают в РЖД.
Новое - хорошо забытое старое
Сама по себе идея туристических поездов и железнодорожных туров не нова, она была известна еще во времена СССР, рассказывает профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова.
Сейчас эта идея приобрела новое звучание. В нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства" отдельно выделяется задача пространственного сшивания страны через туристские путешествия по железной дороге, напоминает эксперт. "Важно масштабировать такой опыт, чтобы путешествия были доступны", - отмечает Джанджугазова.
Президент Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки. "Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России", - сказал президент. Особое внимание он призвал уделить оздоровлению детей. В этом году будет возвращаться половина стоимости путевки в детский лагерь.
Запустить обновленную программу туристического кешбэка президент поручил правительству уже после 15 мая.
Маршруты по живописным провинциальным городам России
Старая Русса
Как добраться
Добраться до Старой Руссы (Новгородская область) из Москвы проще всего поездом. Дорога займет около 10 часов, билет обойдется в две тысячи рублей с человека. Другой вариант - на машине: 7-8 часов за рулем. Если же организовать транзит через Петербург, то можно и по Северной столице погулять, и отправиться в город на автобусе. Цена вопроса - от 500 рублей плюс багаж, время в пути - около пяти часов.
Где остановиться
Даже если вы не планируете лечебные процедуры, остановиться можно в старинном санатории "Старая Русса". Ночь обойдется примерно в четыре тысячи рублей, но зато есть возможность получить туристический кешбэк. Другие варианты - на любой вкус и кошелек, от койки в хостелах и частных апартаментов до комфортабельного номера в отеле и гостевом доме.
Где подкрепиться
У столетней Водонапорной башни на главной Соборной площади есть кафе, где предложат местные блюда и рыбу из озера Ильмень.Бизнес-ланч "суп со шпинатом и яйцом, пюре картофельное + салат фитнес, котлета пожарская или рубленая из трески" или аналогичный - 250 рублей. Вообще, аутентичную новгородскую кухню попробовать сегодня мало где удается.
Таруса
Как добраться
В этот старинныйгород в Калужской области легко доехать на автомобиле: 100 километров от Москвы по М-2 до Серпухова, затем еще 40 километров - и вы в тихом городе на Оке, связанном с именами Марины Цветаевой и Константина Паустовского. Без учета пробок время в пути из Москвы составит более двух часов. По вечерам от столичной автостанции Новоясеневская сюда ходит автобус, цена билета - 330 рублей. Еще один вариант - утром доехать электричкой до Серпухова, а оттуда в Тарусу на автобусе - обойдется поездка 436 рублей.
Где остановиться
На набережной Оки находится гостиница, нечто среднее между курортным пансионатом и базой отдыха. Двухкомнатный семейный номер обойдется 3100 рублей в сутки, двухэтажный коттедж на 10 человек - 12 тысяч.
Где подкрепиться
"Меню у нас простое, без изысков, но добротное - можно наесться до отвала одной порцией солянки с четырьмя видами мяса", - рассказал "РГ" управляющий одного из кафе в центре города Владимир Самохин. Средний чек - 750 рублей.
Боровск
Как добраться
Не имея машины, добраться до калужского города Боровска непросто: железной дороги нет, автобусы из Москвы не ходят. Облюбовавшие город в XVII веке старообрядцы сторонились мирской суеты, эта "отстраненность" сохранилась и поныне. На машине от Москвы до Боровска чуть больше двух часов езды. Автотуристов в городе ждут несколько "сюрпризов": здесь нет светофоров, проблемы с парковкой. "Город наш дачный, летом население утраивается - все приезжают на машинах. Особенно тяжело приткнуться автобусам - единственная площадка на Городище", - рассказала гид Ольга Захарова.
Где остановиться
"Шикарной гостиницы, которую можно было бы рекомендовать гостям, в городе нет, - призналась советник главы района по развитию туризма Татьяна Баталова. - Ближайший отель хорошего уровня - семейный курорт находится за городом в 10 минутах езды". Он состоит из 10 домиков на берегу озера. Стоимость аренды - 4900 рублей в будни, 6900 - в выходные и праздники.
Где подкрепиться
На курорте кормят завтраками. Если готовить неохота, снедь привезут из фермерского кафе - его же рекомендуют гиды, обильный обед с десертом обойдется рублей в 800 на человека.
Палех
Как добраться
Ежедневно в 7.07 с Курского вокзала Москвы уходит в Иваново экспресс "Ласточка". В 10.21 он в Шуе, там можно пересесть на автобус или такси, и минут через 10-15 вы окажетесь в столице лаковой миниатюры - Палехе. Цена билета начинается от 899 рублей. Можно добраться и на машине, если не будет пробок.
Где остановиться и подкрепиться
Еда и ночлег в Палехе сосредоточены в одном месте - единственной гостинице, при которой есть кафе. Меню обычное: пара салатов, одно первое блюдо и два вторых, но и недорогое, средний чек - 600 рублей. Снять на сутки двухместный номер обойдется в 2300 рублей.
Тутаев
Как добраться
От Москвы до Тутаева - 310 километров, но добираться надо через Ярославль. Удобнее всего на машине. Летом можно попасть в город напрямую, путешествуя на речном судне. Самый приемлемый вариант - на поезде до Ярославля. Время в пути - от трех до четырех часов, стоимость поездки - от 690 рублей. Потом пересесть на автобус, идущий до Рыбинска через Тутаев.
Где остановиться
Переночевать можно в нескольких отелях, гостиничном доме, хостеле или кемпинге. Стоимость двухместного номера - от 2300 рублей. Сутки в хостеле обойдутся в 600 рублей с человека.
Где подкрепиться
Поесть можно в кофейне неподалеку от Воскресенского собора. Там подают кофе, чай, чизкейки и штрудели. Средний чек - 140-600 рублей. Или в расположенном рядом баре. Здесь можно отведать кесадилью с курицей за 270 рублей, а тарелка борща по-польски обойдется в 150 рублей.
Муром
Как добраться
До Мурома (Владимирская область) из Москвы можно доехать на машине, автобусе или поезде. В первом случае дорога займет около пяти часов. На автобусе - около семи часов, билет обойдется в 775-947 рублей. Удобный вариант - добраться на поезде с Казанского вокзала.
Где остановиться
В городе огромное количество мест размещения, поэтому нетрудно найти варианты на любой вкус и кошелек. Например, в гостевом доме, расположенном в 600 метрах от Спасо-Преображенского монастыря, с садом, бесплатным Wi-Fi и парковкой, двухместный номер можно снять за 2100-2600 рублей. Сутки в центральных апартаментах обойдутся в 1931 рубль.
Где подкрепиться
Кафе, ресторанов, закусочных в Муроме хватает. В меню можно обнаружить "Шти по-муромски" (200 руб.), уху на курином бульоне из выловленной в Оке рыбки (250), жаркое "Теща нагадала" (350). Если же турист желает трапезничать и при этом наслаждаться красивыми видами - ему дорога в ресторан на берегу Оки, где в меню есть борщ со сметанными камнями, уха из трех видов рыб с дымком, суп с морепродуктами на кокосовом молоке. Средний чек - 800-2000 рублей.
Гороховец
Как добраться
На машине из Москвы через Балашиху, Электросталь и Владимир - 338 километров. Автобус из столицы до Гороховца (Владимирская область) идет от 4,5 до 6 часов (билет обойдется в 756-810 рублей). Быстрее всего довезет "Ласточка" нижегородского направления: она "долетает" до города всего за 3,5 часа.
Где остановиться
К услугам путешественников апартаменты, отели, мотели, гостевые дома, базы отдыха, хостелы. Бюджетные варианты начинаются от 500 рублей с человека за сутки в хостеле и 1800 рублей за двухместный номер на базе отдыха. Но если ехать большой компанией, то самый лучший вариант - снять дом. Например, коттедж с пятью спальнями и 19 кроватями предлагается за 10 тысяч рублей в сутки.
Где подкрепиться
В Гороховце немного заведений, но зато предлагаемые блюда, по отзывам посетителей, отменного вкуса. "Рыба оказалась свежайшей. Цена просто восхитила: рыба, кусочек хлеба и томатный сок стоили 118 рублей (просто советские времена!)" - поделилась впечатлениями путешественница, побывавшая в одном из кафе. Средний чек - 250-400 рублей.
Кисловодск
Как добраться
В Кисловодск из Москвы можно добраться на поезде, самолете или на автобусе и автомобиле. Ближайшая воздушная гавань находится в Минеральных Водах, откуда до Кисловодска около 30 километров пути - добраться можно на такси, общественным транспортом или электричкой.
Где остановиться
Можно остановиться как в хостеле, арендованных квартирах, так и в гостиницах. В последние годы в Кисловодске активно развивается отельный бизнес. Бюджетный двухместный номер можно найти от 1,5-2 тысяч рублей. Хостелы обойдутся еще дешевле. А вот с парковкой могут возникнуть проблемы - всему виной география города с его узкими улицами.
Где подкрепиться
Местная кавказская кухня захватывает. Можно попробовать шашлык, хычины, лагман и шурпу. Для почитателей высокой кухни есть специальные рестораны. На любой вкус и кошелек.
Выбор совсем небольших русских поселков, которые стоит посетить
Десятниково, Республика Бурятия
Село было основано в первой половине XVIII века сибирскими крестьянами. В 1765 году здесь были поселены старообрядцы-семейские, сосланные из отошедших от Польши к России земель вокруг города Ветка (сейчас этот город находится в Гомельской области Белоруссии).
Первое, что бросается в глаза приезжающим в Десятниково, - яркие, нарядные дома, раскрашенные во все цвета радуги. Это дань традиции. В прошлом зажиточные крестьяне стремились украсить не только фасады своих домов, мастера также расписывали внутренние стены, потолки и печи.
Еще одна особенность - у зданий нет фундаментов, нижние бревна лежат прямо на земле, но не гниют. Объясняется это тем, что раньше лес заготавливали и подготавливали к строительству особым образом.
В Десятникове всегда рады гостям. Путешественников встречают старинными песнями, угощают блюдами старорусской кухни, знакомят с традициями семейских.
Старая Ладога, Ленинградская область
Одно из старейших поселений в нашей стране, его история насчитывает более 1260 лет. Исследователи называют Старую Ладогу древней столицей Северной Руси, утверждая, что именно сюда прибыл княжить Рюрик в IX веке. Но люди здесь селились задолго до прихода варяга. Древнейшие известные постройки на месте Старой Ладоги, по данным дендрохронологии, воздвигнуты из бревен, срубленных до 753 года. В 2013 году археологи нашли в Старой Ладоге гребень эпохи Меровингов, предположительно VII века нашей эры. Также на территории села была найдена стоянка древнего человека эпохи неолита, датируемая третьим тысячелетием до нашей эры.
Старая Ладога - это уникальное скопление памятников истории, археологии и архитектуры. В списке главных достопримечательностей - Староладожская крепость, Георгиевская церковь, Никольский и Успенский монастыри, церковь Рождества Иоанна Предтечи, Варяжская улица.
Кинерма, Республика Карелия
Небольшая живописная деревушка с 500-летней историей. Находится примерно в 100 километрах от Петрозаводска, между селом Ведлозеро и поселком Кинелахта. Постоянно здесь живут всего 14 человек.
Кинерму называют карельской жемчужиной, одним из семи чудес финно-угорского мира. Деревня - настоящий музей под открытым небом. Жилые дома и строения были возведены в XVIII - начале XX века и являются уникальными памятниками деревянного зодчества карелов-ливвиков. Гордостью местных жителей является расположенная в центре Кинермы часовня Смоленской иконы Божией Матери, которой более 200 лет.
В одном из домов сделан музей, где рассказывают о жизни традиционной карельской деревни. Здесь же находится гостевая комната, где можно переночевать. Туристы могут попариться в баньке по-черному, посетить мастер-классы по изготовлению карельской куклы рванки и по выпечке знаменитых карельских калиток.
Ферапонтово, Вологодская область
В селе находится один из древнейших монастырей Русского Севера - Ферапонтов монастырь. Его полное название - Ферапонтов-Белозерский Богородице-Рождественский Мартинианов монастырь. Основана обитель была преподобным Ферапонтом в 1398 году.
Монастырь всемирно известен. Сделала его таким чудом сохранившаяся стенопись главного храма - собора Рождества Богородицы. Фрески были созданы известным русским иконописцем, продолжателем традиций Андрея Рублева Дионисием в 1502 году и уцелели в авторском исполнении почти в полном объеме. Интересно, что московский художник вместе "со своими чады", то есть с сыновьями и мастерами, входившими в его артель, создал фрески всего за 34 дня. Об этом сообщала надпись, которую нашли на поверхности арки северного входа собора.
Кимжа, Архангельская область
"Портал в прошлое", "уголок живой старины" - так отзываются туристы об этой деревне. Сюда едут, чтобы увидеть самые северные мельницы в мире и единственную сохранившуюся на Мезени церковь мезенского типа постройки. Вдоль улиц здесь стоят крепкие избы - пятистенки и шестистенки, построенные более 100 лет назад и имеющие свой первоначальный вид. Местные жители негласно договорились не красить дома краской и не обшивать их тесом, чтобы исторический облик строений был сохранен. В некоторых из домов в 1980-х годах снимались художественные фильмы "Михайло Ломоносов" и "Матвеева радость".
А еще Кимжа - это рыбалка на одноименной реке и "тихая" охота в окрестных лесах, катание на лошадях знаменитой мезенской породы и чаепитие с расписными пряниками - козулями, изготовленными по старинным рецептам.
Как получить четверть миллиона за фото из путешествия
Впервые конкурс провели в 2015 году. Сегодня он наиболее масштабный в России: на этот раз 8643 участника и 65 661 работа.
Победителей в номинациях определят члены жюри из числа профи. Но на приз зрительских симпатий - отбор в "члены жюри" просто бесконечно демократичен.
Кто может проголосовать? - спрашиваю председателя жюри Константина Лейфера.
Константин Лейфер: Каждый неравнодушный, пройдя по ссылке https://photo.rgo.ru/voting. Подчеркиваю: каждый!
Приз во "взрослых" номинациях - по 250 тыс. руб. В "детских" - профессиональные фотокамеры. А вот приз зрительских симпатий указан туманно: просто приз. По опыту прошлых конкурсов - что там?
Константин Лейфер: Приз зрительских симпатий - это красивый сертификат и подарок "по делу". В прошлом году мы дарили рюкзак профессионального фотографа. И, скажу я вам, серьезный рюкзак.
Вы получили более 65 тыс. работ. По номинациям они равномерно распределились? Или...
Константин Лейфер: Как всегда, больше всего работ в номинации "Пейзаж" - 21 295. Далее по популярности: "Снято на смартфон" - 15 579 снимков. На третьем месте две: "Магия воды" (4735) и "Дикие животные" (4728).
Участники "Россия с высоты птичьего полета" снимают с квадрокоптеров? Или в конкурсе участвуют даже летчики?
Константин Лейфер: Дроны, дроны и еще раз дроны. Летчикам некогда, они держат штурвал.
"Фотопроект": можешь фотоохотиться за белкой или снять рождение радуги. Довольны итогами?
Константин Лейфер: "Фотопроект" в этом году совершенно отличается от предыдущего. Я был прямо озадачен. Думаю, работы победителей не оставят зрителя равнодушным.
"Живой архив": современные фото, повторяющие архивные снимки. Есть незаурядные подходы?
Константин Лейфер: Да! Один участник воспроизвел архивное фото, используя более старый фотографический процесс, чем тот, с помощью которого фото было получено!
Год прошел под знаком пандемии: ее атрибутика попадала в кадр?
Константин Лейфер: (смеется) Ну, на лошадь маску никто не надел... Пандемийных знаков много не было, все-таки "Самая красивая страна" - это конкурс не про катаклизмы.
Вы - доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Не было соблазна использовать работы этого конкурса в педагогической практике?
Константин Лейфер: А как же! Я показываю студентам интересные с той или иной точки зрения фотографии, присланные на конкурс.
Эксперимент: выдерживают ли "испытание временем" лучшие фото. Назовите пару снимков прошлых конкурсов. Их авторам память председателя жюри - лучший приз.
Константин Лейфер: Морж, крупно, улыбается из воды. Портрет красавца-старика, с седой бородой, улыбающегося на камеру. Мальчик с лошадью в поле, ч/б фото... Их много, и они всплывают сами по себе. Вспоминаю их и улыбаюсь.
Константин Лейфер перечислил работы:
Морж - работа "Когда в наушниках любимый трек" Павла Ванифатова, 2019 год, место съемки: Камчатка. Победа в номинации "Эти забавные животные".
"Мой дед". Автор: Давид Захаров, 12 лет. Место съемки: Калужская область, 2020 год, номинация "Мир людей" (фото деда он сделал, когда семьей ездили на Угру).
Мальчик с лошадью - "Радость", работа-победитель в номинации "Многоликая Россия", автор: Павел Смертин, профессиональный фотограф, место съемки: Кировская область, 2019 год.
Кстати
В этом году впервые можно было отправлять не только фотографии, но и видеоролики продолжительностью не более трех минут. Таких работ поступило 1418.