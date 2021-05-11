Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
20:22 11.05.2021
Российская газета - Неделя № 102(8453)

Сообразим на троих

Какой дом построить для сдачи в аренду

Новый способ заработка становится популярен у владельцев загородных участков: они строят на своей земле сразу два-три дома, чтобы сдавать их в аренду на выходные. Однако это, скорее, способ сохранения накоплений, чем бизнес, сулящий большую прибыль.
Чтобы дом был востребован арендаторами, придется вложить 2-3 млн рублей. Фото: iStock Чтобы дом был востребован арендаторами, придется вложить 2-3 млн рублей. Фото: iStock
Чтобы дом был востребован арендаторами, придется вложить 2-3 млн рублей. Фото: iStock

Что строить

Фото: iStock
Как аренда загородного жилья может превратиться в мошеннический квест

Простейшим "сарайчиком" с удобствами на улице тут не обойтись, считает директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев - такие дома будут большей частью пустовать. Жители мегаполисов привыкли к комфорту. А менее требовательные арендаторы, желающие без больших затрат выехать на природу, скорее, отправятся в поход с палатками, чем будут платить за дом. "В тысяче километрах от Москвы есть две турбазы для рыбаков. Одна - самая простая и дешевая, вторая - с санузлами, но дороже в 1,5-2 раза. И вторая заполнена гораздо больше", - приводит пример Гоглев.

Дома, предназначенные для аренды, можно разделить на два класса. Это может быть шикарный коттедж, который снимают для празднования свадьбы, корпоратива или Нового года. Но его арендаторам нужен отдельный участок. Либо это относительно скромный дом, который арендует семья для недолгого отдыха. Таких как раз может быть два-три на участке. В доме должно быть как минимум достаточное число спальных мест для семьи, небольшая гостиная, кухня, один-два санузла, водопровод и канализация. Минимальная стоимость строительства такого здания - от 2-3 миллионов рублей.

Обычные дачные дома без удобств, которые сдаются не посуточно, а на месяц всего за 20 тысяч рублей, особым спросом не пользуются, отмечает управляющий директор "Миэль" Мария Жукова. Их арендуют не отдыхающие, а, в основном, бригады строителей, которые работают неподалеку.

Где строить

Чтобы построить 2-3 дома, участок должен быть от 8-10 соток, считает Гоглев. И обязательно с "изюминкой" - либо рядом красивый лес, водоем, живописный вид, либо в пешей доступности туристические достопримечательности.

Конечно, три дома не должны смотреть окна в окна, а от соседей желательно отгородиться хотя бы живой изгородью. Приветствуются деревья, сосны на участке. Желательно обустроить у каждого дома террасу, сделать панорамное остекление. А вот площадка для барбекю, беседка, бассейн и сауна могут быть общие на три дома, считает Гоглев. Детская площадка не обязательна, лучше запастись бадминтоном, мячами и прочими развлечениями.

Как содержать

Хозяину придется либо нанимать персонал и платить ему, либо постоянно быть рядом: заселять или провожать арендаторов, делать уборку, решать мелкие проблемы постояльцев. Учтите коммунальные платежи - если отапливать дом электронагревателями, а не газом, счета могут быть весьма солидными.

Это неплохой способ сохранения денег и получения дохода для тех, кто уже живет в том же поселке, считает Гоглев. Он может вложить средства в пустующий участок неподалеку, а при необходимости в будущем продать его.

Проще построить на участке дом на несколько квартир и сдавать их в долгосрочную аренду, отмечает Жукова. Однако такой вариант возможен только рядом с большими городами или в популярных местах отдыха.

Сейчас читают

Ипотека
08.05.2021

Благодаря льготной ипотеке тысячи семей в России смогли купить квартиру

Благодаря льготной ипотеке тысячи семей в России смогли купить квартиру

Благодаря программе льготной ипотеки для новостроек тысячи семей в России смогли купить квартиру, которую не позволили бы себе при прежних банковских ставках. Своими расчетами и опытом выплат поделились с "РГ" новоселы

ЖКХ
07.05.2021

В "Газпроме" назвали критерии для бесплатного подключения домов к газу

В "Газпроме" назвали критерии для бесплатного подключения домов к газу

"Дорожная карта" ускоренной газификации определяет несколько критериев бесплатного подключения жилых домой к газу. Например, земельные участки должны располагаться на расстоянии не более двухсот метров от действующих газопроводов

Недвижимость
05.05.2021

Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье

Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье

Единственное жилье может быть изъято за долги, если оно существенно превышает потребности должника. Таким образом, полученные при продаже роскошной недвижимости деньги будут направлены на погашение задолженности и приобретение более скромной жилплощади, следует из разъяснения Конституционного суда