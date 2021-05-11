Какой дом построить для сдачи в аренду

Новый способ заработка становится популярен у владельцев загородных участков: они строят на своей земле сразу два-три дома, чтобы сдавать их в аренду на выходные. Однако это, скорее, способ сохранения накоплений, чем бизнес, сулящий большую прибыль.

Что строить

Простейшим "сарайчиком" с удобствами на улице тут не обойтись, считает директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев - такие дома будут большей частью пустовать. Жители мегаполисов привыкли к комфорту. А менее требовательные арендаторы, желающие без больших затрат выехать на природу, скорее, отправятся в поход с палатками, чем будут платить за дом. "В тысяче километрах от Москвы есть две турбазы для рыбаков. Одна - самая простая и дешевая, вторая - с санузлами, но дороже в 1,5-2 раза. И вторая заполнена гораздо больше", - приводит пример Гоглев.

Дома, предназначенные для аренды, можно разделить на два класса. Это может быть шикарный коттедж, который снимают для празднования свадьбы, корпоратива или Нового года. Но его арендаторам нужен отдельный участок. Либо это относительно скромный дом, который арендует семья для недолгого отдыха. Таких как раз может быть два-три на участке. В доме должно быть как минимум достаточное число спальных мест для семьи, небольшая гостиная, кухня, один-два санузла, водопровод и канализация. Минимальная стоимость строительства такого здания - от 2-3 миллионов рублей.

Обычные дачные дома без удобств, которые сдаются не посуточно, а на месяц всего за 20 тысяч рублей, особым спросом не пользуются, отмечает управляющий директор "Миэль" Мария Жукова. Их арендуют не отдыхающие, а, в основном, бригады строителей, которые работают неподалеку.

Где строить

Чтобы построить 2-3 дома, участок должен быть от 8-10 соток, считает Гоглев. И обязательно с "изюминкой" - либо рядом красивый лес, водоем, живописный вид, либо в пешей доступности туристические достопримечательности.

Конечно, три дома не должны смотреть окна в окна, а от соседей желательно отгородиться хотя бы живой изгородью. Приветствуются деревья, сосны на участке. Желательно обустроить у каждого дома террасу, сделать панорамное остекление. А вот площадка для барбекю, беседка, бассейн и сауна могут быть общие на три дома, считает Гоглев. Детская площадка не обязательна, лучше запастись бадминтоном, мячами и прочими развлечениями.

Как содержать

Хозяину придется либо нанимать персонал и платить ему, либо постоянно быть рядом: заселять или провожать арендаторов, делать уборку, решать мелкие проблемы постояльцев. Учтите коммунальные платежи - если отапливать дом электронагревателями, а не газом, счета могут быть весьма солидными.

Это неплохой способ сохранения денег и получения дохода для тех, кто уже живет в том же поселке, считает Гоглев. Он может вложить средства в пустующий участок неподалеку, а при необходимости в будущем продать его.

Проще построить на участке дом на несколько квартир и сдавать их в долгосрочную аренду, отмечает Жукова. Однако такой вариант возможен только рядом с большими городами или в популярных местах отдыха.