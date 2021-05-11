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11.05.2021 03:27
Рубрика: Культура

Канал NBC отказался транслировать премию "Золотой глобус"

Статуэтка «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы. Фото: REUTERS / Fred Prouser Статуэтка «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы. Фото: REUTERS / Fred Prouser
Статуэтка «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы. Фото: REUTERS / Fred Prouser

В телекомпании NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии "Золотой глобус", заявили, что не будут делать этого в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества.

Фото: instagram.com/ dcuverse
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При этом телеканал выразил готовность провести трансляцию в 2023 году, если в состав жюри будут внесены соответствующие изменения, пишет ТАСС. Ранее газета Los Angeles Times сообщила, что в жюри премии, состоящем из 87 журналистов, нет темнокожих. Организаторы обещали исправить это упущение. "Золотой глобус" охватывает кинематограф и телевидение, ежегодно награды вручают по более чем двум десяткам номинаций. В индустрии считается второй кинопремией после "Оскара".

Вокруг "Золотого глобуса" разворачивается настоящая драма, взросшая на благодатной для этого почве повсеместной западной толерантности. Актриса Скарлетт Йоханссон раскритиковала гендерный и расовый состав Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), ответственной за раздачу престижных наград за лучшие кинофильмы и телевизионные картины. А Том Круз вернул полученные ранее награды "Золотого глобуса" в знак протеста против недостаточного разнообразия в жюри представителей американского общества, сообщил CNN.

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