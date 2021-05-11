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11.05.2021 18:01
Рубрика: Культура

Картину Василия Кандинского выставили на аукцион

Текст: Наталья Лебедева
Картину "Умиротворенные напряженности" (Tensions calm es), созданную Василием Кандинским в 1937 году, выставил на продажу аукционный дом Sotheby's. Полотно предложат коллекционерам 29 июня во время торгов предметами модернистского и современного искусства.
Фото: пресс-служба Sotheby's Фото: пресс-служба Sotheby's
Фото: пресс-служба Sotheby's

Эта картина русского художника долгие годы хранилась в частном собрании неизвестного коллекционера, который купил ее в 1964 году у друга Кандинского, американского мецената Соломона Гуггенхайма. С тех пор это полотно ни разу не выставлялась и не появлялась на рынке. Эксперты оценили картину "Умиротворенные напряженности" в 25-35 млн долларов.
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Также стало известно, что прежде, чем уйти с молотка, "Умиротворенные напряженности" отправятся в мировое турне. Картину в мае и июне покажут на предаукционных выставках в Нью-Йорке, Дубае, Гонконге, Тайване Лондоне.

Международный руководитель отдела импрессионизма и современного искусства Sotheby's Хелена Ньюман называет эту работу Кандинского не иначе, как "великим шедевром абстракционизма и одной из важнейших работ художника, которая появляется на аукционе за последние 10 лет".

"Если и существует творческий союз, ознаменовавший связь между изобразительным искусством и музыкой, то это, пожалуй, дружба между Кандинским и композитором Арнольдом Шёнбергом в начале ХХ века. Картина "Умиротворенные напряженности" преисполнена музыкальной и поэтической чувственностью столь характерными для творчества Кандинского", - приводит слова Ньюман ТАСС.

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