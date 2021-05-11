Китай подвел итоги общенациональной переписи населения

Население Китая за последние десять лет выросло на 5,38% и составило 1,41 миллиарда человек. Итоги общенациональной переписи публикует статистическое бюро КНР.

"Граждан страны стало больше на 72,05 миллиона человек, - со ссылкой на доклад пишет РИА Новости. - Среднегодовой темп роста населения составил 0,53%".

Седьмая в истории перепись населения Китая прошла с 1 ноября по 10 декабря 2020 года. В ней учитываются жители континентальной части Китая, Гонконга, Макао, Тайваня, находящиеся за границей китайские дипломаты, студенты, командированные на работу сотрудники, а также иностранные граждане, проживающие в стране, за исключением лиц, прибывших с туристическими целями или находящихся в краткосрочной командировке.