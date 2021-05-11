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11.05.2021 06:50
Рубрика: В мире

Китай показал самый медленный рост населения за десятилетие

Текст: Максим Макарычев
Рост населения Китая за десятилетие до 2020 года упал до минимума с момента введения в конце 1970-х годов политики одного ребенка. Эта тенденция усилила давление общественности на Пекин с тем, чтобы стимулировать пары иметь больше детей и предотвратить необратимый демографический спад.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Население материкового Китая увеличилось на 5,38 процента до 1,41 миллиарда, согласно результатам официальной переписи населения страны, проводимой раз в десять лет, и опубликованным сегодня, 11 мая. Этот показатель ниже по сравнению с увеличением на 5,84 процента до 1,34 миллиарда по переписи 2010 года, отмечает Reuters. Это также означает, что Китай не выполнил поставленную в 2016 году цель по увеличению своего населения примерно до 1,42 миллиарда к 2020 году.

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости
Рост Китая - это не чудо, а результат сложных реформ

В последние месяцы государственные СМИ Китая все более мрачно оценивали демографические перспективы страны, заявляя, что в ближайшие несколько лет население КНР может начать сокращаться. ООН прогнозирует, что число людей, живущих в материковом Китае, достигнет пика в 2030 году, а затем снизится. В конце апреля газета Financial Times сообщила, что численность населения в Китае в 2020 году фактически снизилась по сравнению с годом ранее, со ссылкой на неназванные источники. Национальное бюро статистики Китая ответило заявлением, в котором утверждалось, что население страны выросло в прошлом году.

Китай давно беспокоится о росте своего населения, поскольку стремится поддержать свой экономический рост и повысить благосостояние страны. В 2016 году власти КНР заменили политику "одного ребенка", введенную в конце 1970-х годов, чтобы остановить демографический взрыв в то время, и разрешили семьям иметь двух детей. Но рождаемость продолжала падать до уровня в 15 процентов в 2020 году уже четвертый год подряд. Ранее аналитики Народного банка Китая опубликовали документ, призывающий власти страны к полной отмене ограничений на рождаемость.

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