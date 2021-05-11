Указ главы Республики Коми от 11 мая 2021 года № 61 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 11 мая 2021 г. № 61





Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1. В пункте 5.7:

1) в абзаце втором слова "в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации" заменить словами "в сроки, установленные пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019",";

2) в абзаце третьем слова "не менее чем за три календарных дня со дня прибытия на территорию Российской Федерации" заменить словами "в сроки, установленные пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019".

2. В пункте 10 слова "и Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми" исключить.

3. В пункте 11 слова ", спортивные (за исключением указанных в пунктах 19.151 и 19.152)" исключить.

4. В пункте 16.1 слова ", спортивных (за исключением указанных в пунктах 19.151 и 19.152)" исключить.

5. Пункты 19.151 и 19.152 исключить.

6. Дополнить пунктом 19.153 следующего содержания:

"19.153. Разрешить с 12 мая 2021 г. на территории Республики Коми проведение спортивных мероприятий при условии:

выполнения организаторами таких спортивных мероприятий установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу;

наличия у участников спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, а также сопровождающих их лиц отрицательных результатов ПЦР-тестов, взятых не ранее чем за 3 дня до дня прибытия на территорию Республики Коми (для проживающих на территории Республики Коми - взятых не ранее чем за 3 дня до дня прибытия на место проведения таких спортивных соревнований и тренировочных мероприятий).".

7. В приложении № 3 к Указу:

в разделе "X. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления":

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обеспечить допуск сотрудников на каждую смену при наличии результатов обследований:

на новую коронавирусную инфекцию любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, с получением результатов не ранее чем за 3 календарных дня до выхода на работу;

на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций работников пищеблоков не ранее чем за 3 календарных дня до выхода на работу.

Рекомендуется привлекать к работе вакцинированных лиц или лиц, имеющих антитела Ig-G к возбудителю COVID-19.";

2) пункт 5 после слов "справка лечебной сети об отсутствии контакта с инфекционными больными" дополнить словами "в течение 21 дня до момента заезда в лагерь";

3) пункт 18 после слов "персонала пищеблоков" дополнить словами ",медицинского и технического персонала".







