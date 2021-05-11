Кто гонит породистых собак на улицу и кто их спасает

"Не покупай - возьми из приюта", "У настоящей дружбы нет родословной"... Когда слышишь такие слоганы волонтеров собачьих приютов, невольно представляются несчастные дворняжки, до которых никому нет дела. В действительности же среди беспородных хвостов и ушей на улице в столице полно псов с родословными. Почему одни москвичи выкидывают породистых псов на улицу, а другие спасают, попытался выяснить корреспондент "РГ".

История благородства

Неизвестно, откуда взялся предок собаки, но в каменном веке древний человек ее приручил и стал развивать необходимые качества. Сейчас, по данным Международной кинологической федерации, в мире насчитывается более 400 пород. У каждой из них свои особенности. Купить породистого щенка можно и за 5 тысяч рублей. Часто решение о покупке происходит так: понравилась внешне, купил щенка.

Хелп-команды

Дальнейшая судьба "пушистого комочка" только в руках владельца. Ни заводчик, ни породный клуб, никакая другая организация больше не отвечает за судьбу животного. По неофициальным данным, до 7 процентов породистых собак оказываются своим хозяевам ненужными: с кем-то не справились в воспитании, надоел, много ест, болеет, не оправдал ожиданий. Усыплять жалко и дорого, проще выкинуть.

Расстрелянному трехцветному алабаю Лорду сделали две пластические операции, голову буквально собрали из кусочков. Вытащить всю дробь не смогли, он так с ней и остался, к счастью, что оказались не задеты важные артерии и мозг. Несмотря на изуродованный внешний вид, пес обрел новую семью. Алабая Зафира "любящие хозяева" протащили на высокой скорости по МКАД, привязав к машине. Этих и многих других чистокровных собак давно не было бы на свете, если бы не подоспела команда спасателей алабаев. "Причина такого отношения к породистым псам - перенасыщение рынка и безнаказанность, - рассказывает "РГ" один из кураторов проекта "АлабайХелп" Дарья Мещерякова. - Понравились голубые глаза хаски, значит, скорей щенка надо взять на диван. А то, что эта порода требует ежедневных многокилометровых прогулок для нормального здоровья, многие не знают. Вина алабаев в том, что они отличные сторожа. Все чаще к нам привозят собак, проданных вместе с недвижимостью, которые не пригодились ни старым, ни новым владельцам".

Голос для гостя

Всех найденных бездомных и полуживых алабаев селят на временную передержку, расположенную недалеко от МКАД, в городском округе Мытищи. В отличие от обычных приютов здесь тихо - породистые псы голоса лишний раз не подают, лают лишь на гостя, когда он прошел на территорию. Живут собаки в вольерах с зимниками. Всего здесь сейчас 80 собак, 20 из них - старички в возрасте от шести лет. Ветеранов, а каждый из них с букетом болезней, требующих дорогостоящего лечения, почти не пристраивают. Как рассказала Мещерякова, выживает передержка за счет финансовой помощи друзей - 26 тысяч человек, найденных с помощью социальных сетей. При этом костяк "АлабайХелп" - около 10 человек. В неделю на каждую собаку в среднем уходит 9 тысяч рублей. Пару месяцев назад сюда попала выброшенная на улицу алабайка Гайка. Волонтеры ее откормили, вылечили. И когда мы с фотокором были в приюте, ее забрала семья в частный дом в Химках. Новый хозяин Илья построил для Гайки просторный вольер. А прежде чем ее забрать, несколько раз приезжал в приют со всем семейством. По словам волонтеров, пристраивают до 70 собак в год, правда, их вольеры тут же занимают новые питомцы. Первому встречному собак не отдают: разведенному, слишком молодому, на цепь.

Йорки даром

Такое же правило действует у всех породных команд. Их с каждым годом становится все больше. Для того чтобы их найти, в интернете нужно набрать "породная команда спасения" или английское help и название породы. По данным "Корсо-команды", на кураторстве у них около двух десятков собак, лидером среди городов по брошенным псам является Дмитров. Как рассказывает представитель Московского фонда помощи ретриверам Анна Рудниченко, проблемы начались после того, как эта порода прославилась как "беспроблемная семейная собака с отсутствием агрессии". В результате щенков стали плодить от кого попало, лишь бы подороже продать.

Бросают и самых маленьких собак. Как рассказала куратор "Йорк ХЕЛП" Анастасия, у них сейчас на кураторстве 20 собак, из них шесть старички на дожитии: почти все слепые и со сложными заболеваниями внутренних органов. На вопрос "РГ", а зачем спасать таких собак, Анастасия ответила, что человек в ответе за тех, кого он приручил: "Не нам решать, сколько проживет животное. Человек вывел породу, наплодил щенков, наша задача - спасти собак, попавших в беду, дать им возможность максимально комфортно дожить свой век".

Комментарии

Александр Козлов, депутат Мосгордумы, член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике:

Приют для породистых собак порой мало отличается от обычного приюта для дворняжек. Фото: Сергей Михеев/РГ

- Москва организовала 13 приютов для 17 тысяч бездомных животных. Каждый год из них находят дом более 1,2 тысячи собак и кошек. Долгое время правоохранительные органы несерьезно реагировали на преступления в отношении животных. Сейчас ситуация изменилась. Но пока не слышал о делах за оставление животного на улице. Знаю, что федеральные коллеги предлагают ввести за это штрафы. Я считаю, повлиять на ситуацию может только обязательная регистрация домашних животных, создание единой базы. Родился, например, щенок - должен быть зарегистрирован в единой базе, получить маркировку, бирку или чип. Надеюсь, в ближайшее время добьемся принятия такого закона. Пока для многих покупка щенка остается нечто средним между игрушкой и имуществом.

Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации:

- Заводчики, работающие в системе РКФ, руководствуются племенным положением. Что касается неплеменного разведения - в нашей стране это никак не регламентируется. Проблему поможет решить учет домашних животных. Если каждое домашнее животное будет в обязательном порядке зарегистрировано и закреплено за конкретным хозяином, бесконтрольное разведение можно будет в какой-то степени остановить. Маркирование каждого питомца позволит повысить уровень персональной ответственности владельца животного. Некоторые граждане скептически настроены к обязательному маркированию, так как предполагают, что оно обязательно повлечет за собой налог на домашних животных, но никакой непосредственной зависимости тут нет. РКФ выступает категорически против налогов на домашних животных - эта мера в текущих реалиях нашего общества будет неэффективна и даже опасна, менее сознательные владельцы будут этой обязанности избегать, выбрасывая на улицу своих питомцев. При этом маркирование мы считаем необходимым инструментом на пути к обществу с ответственным отношением к питомцам. В Европе проблемы неконтролируемого разведения отчасти решаются налогом на содержание собак. Но даже там, где есть четкие регламенты, есть подпольные заводчики, которые обходят систему. Это, к сожалению, человеческий фактор, который не всегда регулируется штрафами и нормами.

А как у них

В Германии, чтобы завести собаку, необходимо заплатить налог в размере 150 евро за первую собаку, 300 - за вторую. В Швеции и Норвегии размер налога зависит от размера самой собаки.