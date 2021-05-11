Цены в России растут, и растут быстро, с опережением инфляции. По данным Росстата, в феврале потребительские цены выросли на 5,7 процента. Плодоовощная продукция подорожала на 16,5 процента, крупы - на 21, макароны - на 13, куры охлажденные - на 12-15, рыба мороженая - на 10, масло подсолнечное - на 26, яйцо - на 28, сахар - на 63.

Почему растут цены? Обсудим тему с доцентом ИОН РАНХиГС, кандидатом экономических наук Николаем Кульбака.

Рост цен не является исключительно российской проблемой

Причины роста цен, как правило, очень сложны. Цены могут расти из-за увеличения спроса. Цены растут, потому что уменьшается предложение товаров на рынке. Цены растут вследствие инфляции. Множество причин, связанных между собой. Поэтому давайте сузим разговор: почему именно сейчас растут цены в России? В какой мере это связано с пандемией и насколько зависит от других факторов?

Николай Кульбака: Начнем с того, что цены в России растут на протяжении всех последних лет. И хотя начиная с 2016 года их рост замедлился, но, как и в большинстве стран мира, он никуда не делся. Не был исключением и 2020 год, когда цены на потребительские товары выросли, по данным Росстата, примерно на 5 процентов. 2021 год только начался, какой будет инфляция к декабрю, сказать точно нельзя, но пока она прогнозируется выше, чем в предыдущем году. Впрочем, рост цен не является исключительно российской проблемой. Мировая инфляция в среднем составляет сейчас около 3,5 процента. Конечно, в разных странах темпы инфляции различаются. Как правило, в странах с более развитой экономикой и высоким доверием к правительству инфляция ниже. Так что российские цифры инфляции, хотя и великоваты, но не являются чем-то исключительным, особенно среди развивающихся стран. Словом, и без всякого коронавируса инфляция в России была бы выше, чем в соседних европейских странах. Однако пандемия, конечно же, подтолкнула инфляцию. Частично сказалось нарушение мировых поставок продуктов питания. Частично возросли расходы на перевозки из-за противоэпидемических мероприятий. Но главным фактором оказался рост неопределенности в экономике. Любая неопределенность в поведении рынков увеличивает инфляционные ожидания и заставляет фирмы закладывать компенсацию выросших рисков. В конце прошлого и начале нынешнего года аналитики отметили рост мировых цен на ряд товаров. Выросла цена пшеницы, кукурузы, сахара, соевых бобов. Поскольку период роста цен пока не превышает полугода, нельзя сказать, насколько длительным будет это повышение. Пока этот рост не превышает пиковых значений 2011-2013 годов.

Ослабление рубля могло оказать влияние на уровень цен

Часто приходилось слышать, что ослабление рубля не должно беспокоить россиян, потому что зарплаты они получают в рублях, цены - тоже в рублях, следовательно, нет никаких проблем. Но если цены подскочили из-за ослабления рубля, то можно ли не беспокоиться по этому поводу?

Николай Кульбака: Курс рубля действительно является одним из факторов роста инфляции, однако его значение не стоит преувеличивать. Импортные товары в России составляют примерно 20 процентов ВВП. Следовательно, даже если все импортные товары вырастут пропорционально ослаблению рубля, уровень инфляции будет существенно ниже. Например, падение курса рубля к доллару в два раза в 2015 году прибавило к годовой инфляции примерно 7 процентов. Так что следить за валютным курсом стоит, но переоценивать его влияние на рост цен я бы не стал.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина связывает ускорение инфляции с ростом цен на мировых товарных рынках, а также с ослаблением рубля, которое происходило в 2020 году, но отразилось на стоимости товаров сейчас. Как долго, по вашей оценке, это будет продолжаться?

Николай Кульбака: Ослабление рубля могло оказать влияние на уровень цен. Да и пострадавшие в прошлом году производители и ретейл нуждались в компенсации своих потерь, поскольку государственная помощь была весьма скупой. Что касается роста цен на мировых рынках, то они не настолько сильно повлияет на розничные цены, поскольку в них включены все затраты на пути к потребителю - и транспорт, и налоги, и риски, и хранение товаров на складе. Давайте возьмем, к примеру, хлеб. В буханке хлеба, которую мы покупаем в магазине, цена зерна составляет около 30 процентов. Если мы представим, что цена зерна вырастет на 20 процентов, что довольно много, то цена батона на полке вырастет на 6 процентов. Продолжение инфляционного процесса будет зависеть от внешних факторов, которые связаны со скоростью выхода мировой экономики из кризиса. Пока здесь информация обнадеживающая. Большинство стран активно проводит вакцинацию, так что с осторожностью скажем, что этот год станет для пандемии последним. Кроме внешних факторов на инфляцию будут давить внутренние. И здесь многое зависит от того, хватит ли у чиновников мудрости не регулировать цены и предложение товаров на рынке. Если это случится, то инфляционные процессы будут продолжаться, если государство, наоборот, будет способствовать росту экономической свободы, то рост цен едва ли будет продолжительным.

Самый действенный способ борьбы с ростом цен - адресная поддержка беднейших слоев населения

Хороших административных методов борьбы с ростом цен не существует

Россиян больше всего беспокоит рост цен на продукты питания. Он объясняется ослаблением курса рубля, использованием импортного оборудования и ингредиентов, желанием производителей выровнять внутренние цены на продукцию в соответствии с мировыми. Насколько эффективно, на ваш взгляд, правительство контролирует ценообразование в сфере продовольствия?

Николай Кульбака: Любой контроль цен приводит к сокращению либо производства продукции, либо ее потребления. Хороших административных методов борьбы с ростом цен не существует. Попытка приставить контролера на каждое предприятие просто прибавит дополнительных издержек, которые придется компенсировать либо за счет бюджета, либо за счет производителя. Рост затрат при невозможности компенсировать его ростом цен приведет к закрытию предприятий, потере налогов, росту безработицы и обнищанию населения. Самый действенный способ борьбы с ростом цен - это адресная поддержка беднейших слоев общества. И одновременно борьба с монополизмом в экономике, который не дает снижать цены и издержки.

Нам говорят, что наши цены на продовольствие выросли, потому что на мировых рынках наблюдался рост цен на сельхозпродукцию. Но почему в других странах рост цен на мировых рынках не разогнал инфляцию? По данным Евростата, в ЕС цены в 2020 году практически не выросли. Их рост составил символические 0,2 процента. В каких-то странах цены даже снизились: к примеру, в Германии на 0,7 процента, а в Греции на 2,4 процента.

Николай Кульбака: Россию сложно сравнивать с развитыми странами Европы. В России и производительность труда существенно ниже, да и уровень доходов на душу населения у нас пока еще на уровне Аргентины, Чили или Турции. Естественно, что и уровень инфляции в России будет примерно на уровне этих стран. Кстати, здесь надо сказать спасибо Центральному банку. Несмотря на все проблемы, денежное обращение в стране достаточно стабильно. Например, Турция сейчас показывает двузначные цифры инфляции, что говорит о серьезных проблемах в ее монетарной политике. Впрочем, снижения цен в России можно было бы добиться, увеличив экономическую открытость страны. Во многом именно закрытость российских рынков и низкий уровень конкуренции на них и способствует высоким ценам.

Нынешний рост цен на продукты - это специфически российское явление?

Николай Кульбака: Как я уже сказал, это одновременно и российское явление, и мировое. Это мировое явление, поскольку цены на продукты сельского хозяйства растут во всем мире, но это и российское явление, так как мировой рост накладывается на закрытость российских рынков, большое число внутренних барьеров и монополизацию экономики на всех уровнях. Поэтому бороться с ним можно только большей открытостью экономики страны и ростом внутренней конкуренции.

Заморозка цен приведет лишь к сокращению товаров на рынке

Продлена заморозка цен на сахар и подсолнечное масло до 1 июня и 1 октября соответственно. Какой это даст результат?

Николай Кульбака: Заморозка цен приведет лишь к сокращению товаров на рынке. Едва ли это окажет серьезное влияние на цены. Чтобы цены не росли, нужно увеличивать предложение товаров в стране, а не регулировать цены. В 1916 году царское правительство попыталось решить продовольственные проблемы введением фиксированных цен. Закончилось это развитием "черного рынка", появлением мешочников и еще большим параличом продовольственного рынка. К счастью, нынешний финансово-экономический блок правительства имеет и знания, и опыт, чтобы не повторять ошибки столетней давности.

Как вы смотрите на такую меру поддержки малообеспеченных граждан, как продовольственные сертификаты, или - в старой терминологии - "карточки"?

Николай Кульбака: Адресная помощь малообеспеченным гражданам - это одна из важнейших обязанностей государства. Формы такой помощи могут быть разными. Я бы не стал пугать читателей словом "карточки", поскольку история у него очень трагическая. Продовольственные сертификаты - это действительно хороший термин. Если семьи с низким доходом получат возможность обеспечить себя продуктами питания, государство только выиграет. Не будет расти преступность, улучшится отношение к государству. Меньше станет уровень неравенства. Лучше станет всем.

А почему растут цены на одежду?

Николай Кульбака: Причины роста цен на одежду тоже различны. Для импортной одежды и обуви определяющим является снижение курса рубля. Другой причиной является рост транспортных издержек, во многом связанный с ростом цен на горючее. Все это, естественно, складывается в цену товара на полке. И способы борьбы здесь также лежат в повышении конкуренции, открытости рынков и демонополизации отечественной экономики.

Каких мер стоило бы ожидать от правительства, чтобы рост цен на товары повседневного спроса если не прекратился, то хотя бы замедлился?

Николай Кульбака: Прежде всего необходимо бороться с негативными последствиями инфляции для малообеспеченных групп граждан. Кроме того, необходимо увеличивать предложение товаров на рынках страны, для чего эти рынки следует сделать более открытыми, конкурентными и свободными. Регулирование цен, наоборот, следует сводить к минимуму, это приведет только к дефициту товаров, уходу с рынка производителей и новому витку цен. Наоборот, надо обеспечить снижение затрат, ограничивая аппетиты сырьевых монополий, создавать условия для развития малого и среднего бизнеса. Добавим, что все без исключения программы по борьбе с инфляцией будут эффективны только в том случае, когда общество будет доверять правительству. В противном случае ни потребители, ни производители не будут снижать свои инфляционные ожидания. Именно это и происходит в стране. Административные меры по борьбе с ростом цен не убеждают никого в стране в своей эффективности. А это, в свою очередь, препятствует любым положительным результатам за исключением шумихи в прессе.

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Фото: Из архива Николая Кульбака

Николай Кульбака - доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ, кандидат экономических наук, член International Society for Ecological Economics. Автор книг и статей по региональной экономике, экономической истории, транспортной логистике и истории транспорта.