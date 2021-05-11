"ЛизаАлерт" приглашает добровольцев на поиски потерявшихся в лесу

К началу ягодно-грибного сезона готовятся не только любители побродить по лесным тропинкам в поисках съедобных плодов. Мобилизуют силы и представители добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Но если для нас с вами лето - это маленькая жизнь, то для спасателей оно высокий сезон, когда работать приходится без выходных и праздников. "В такое время нам очень нужны добровольцы", - говорит старший поисковой группы, руководитель пресс-службы "ЛизаАлерт" Ксения Кнорре Дмитриева.

Кто спасает

Чтобы вступить в поисковый отряд, нужно соблюсти три условия: быть старше 18 лет, не приходить на поисковую операцию в состоянии какого бы то ни было опьянения и беспрекословно подчиняться "старшему по званию" - инфоргу, координатору, старшему поисковой группы. Никаких других умений и навыков не требуется. Если человек решил принять участие в поиске, ему хватит короткого инструктажа, полученного перед началом работы от более опытных коллег, если же хочет остаться надолго - ему организуют обучение.

Бывают, конечно, крайности, когда в отряд приходят вчерашние подростки, которым хочется драйва и новых ощущений. Или люди, готовые заместить поисковой работой все свои интересы, - такие могут быстро выгореть. Не получится сотрудничества и с теми, кто считает, что за участие в поисках им должны заплатить. "А вот люди за 35-40 лет в основном приходят осознанно, зная зачем и умея дозировать нагрузку. У них есть основная работа, а в отряд их ведет желание помочь, спасти чью-то жизнь. Многие приходят после личных историй - однажды пришлось искать близкого человека, и с тех пор время от времени они выходят на поиск чужих родственников и друзей", - рассказывает Ксения.

Не стоит думать, что дорога в отряд заказана, если свободного времени у вас всего пара часов в неделю. В "ЛизеАлерт" рады и таким новичкам тоже. Каждого, кто выразил желание принять участие в поисковой операции, обязательно спрашивают, каким временем он располагает, и находят посильное задание.

Кого спасают

Большинство потеряшек, что в городе, что в лесу - пенсионного возраста. Те, кто давно занимается поисковой работой, говорят, что причин, по которым люди теряются в лесу, всего три. Первая и основная - это беспечность. Идут в лес, не зная, как ориентироваться, не берут с собой телефон, не предупреждают близких, одеваются в темную и камуфляжную одежду, в которой быстро теряют друг друга из виду. Вторая причина - переоценка своих сил. Люди считают, что они отлично знают лес, и пытаются выйти сами, долго плутают, тратят время и силы , а в итоге лишь забираются далеко в непролазную чащу. И третья причина - несчастные случаи. Последние не стоит недооценивать, они могут произойти из-за самой малости. Человек, например, споткнулся о корягу и подвернул ногу. И тогда он быстро домой не вернется. А не вернувшись вовремя, не примет лекарство, которое беспечно не взял с собой в лес. И по дороге ему станет плохо...

Вот типичные истории высокого поискового сезона. 82-летний Александр Карпущенков трое суток провел в лесу под Одинцовом. Ушел за грибами, отмахнувшись от телефона: "Зачем он мне, я все равно ничего не слышу". Родственники отпустили спокойно: местный житель, в эти леса он ходил неоднократно. Но через несколько часов после его ухода полил такой дождь, что лес моментально превратился в непроходимое болото, и пенсионер сбился с пути. К вечеру дома спохватились, вызвали спасателей. Каким-то чудом волонтерам удалось увидеть в месиве грязи след сапога - по нему и определяли квадраты первоочередного поиска. Нашли живым.

А 86-летний Александр Смирнов из Талдомского округа погиб, проведя в лесу несколько суток. Его родные тоже отпустили по грибы с легким сердцем, тем более что за дедушкой увязался и домашний пес Феликс. И никто не проверил заряд телефона, хотя его пенсионер с собой взял. А когда спохватились, телефон уже был недоступен. Дедушку нашли всего в километре от дома. А собака, на которую очень рассчитывали родные, сама вышла к людям, но совсем в другой стороне.

Заблудиться можно за несколько минут, а вот спасательная операция всегда занимает много времени и сил. Фото: Алена Кардаш/ТАСС

Как спасают

Хорошо, если у волонтера, идущего на лесной поиск, есть мощный фонарь и стационарный компас. Впрочем, если нет, тоже не беда. Все это выдадут перед началом поиска. Интересно, что компасами, встроенными в мобильные телефоны, поисковики "ЛизыАлерт" не пользуются - говорят, они сильно глючат. Кроме фонаря и компаса никакой другой экипировки не требуется, разве что нужно быть одетым сообразно погоде и посещению леса. Задача волонтера - идти по заданному маршруту, обращая внимание на все мелочи, свидетельствующие о том, что по этому же маршруту шел тот, кого сейчас все ищут. Кстати, именно с прочесыванием местности и ассоциируется у большинства из нас деятельность волонтеров "ЛизыАлерт". "Поиски в лесу - это тяжелая физическая работа, волонтерам приходится проходить много километров по неидеальным лесным дорогам и очень часто в темное время суток, - отмечает Ксения Кнорре Дмитриева. - Но очень большой объем работы выполняют и те волонтеры, которые даже не выходят из дома". Они, например, принимают заявки на поиск. Или сидят на прозвонах полиции, "Скорой помощи", бюро несчастных случаев. Или распространяют в соцсетях ориентировки на пропавших людей. Такая работа важна не меньше, чем непосредственный поиск в лесу.

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