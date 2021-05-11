МИД: Россия готова к контактам с США по афганской проблематике

Российская сторона готова к контактам с США и с другими участниками "тройки" по афганской проблематике. Об этом заявил 11 мая журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор департамента МИД РФ Замир Кабулов.

"Мы пока наблюдаем за развитием событий и в зависимости от обстановки можем проводить такие контакты и с американскими, и с другими партнерами по расширенной "тройке" (КНР, Пакистан, США - прим. "РГ")", - цитирует ТАСС Кабулова.

Также дипломат отметил, что талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ - прим. "РГ") настроены на переговоры по государственному устройству Афганистана: "Талибы настроены по-прежнему на мирные переговоры. Важное политическое заявление ими сделано о том, что, несмотря на то, что движение талибов предпочитает исламский эмират, оно не собирается навязывать свои предпочтения афганскому народу силой и будет готово вести переговоры по будущему государственному устройству".

При этом, по словам Кабулова, пока что не созданы условия для встречи по афганскому урегулированию в московском формате.