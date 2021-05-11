МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, цель в воздухе, приближающуюся к границе, засекли российские средства контроля воздушного пространства.

Для опознавания воздушной цели был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Российские летчики идентифицировали цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии. Он был сопровожден над акваторией Баренцева моря.

После того, как "Орион" повернул от российской границы истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения воздушного пространства РФ не допущено.

Полет МиГ-31 выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.