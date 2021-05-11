Минфин предложит повысить налог на выплату доходов в Швейцарию и Сингапур

Минфин предложит внести изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов в Госдуме.

По его словам, это позволит охватить более 90% выплат в транзитные юрисдикции и дополнительно пополнить российскую казну, сообщает ТАСС.

Сегодня Госдума ратифицировала денонсацию налогового соглашения с Нидерландами, которые отказались пересмотреть его на российских условиях: повышение до 15% ставки налога на выплату доходов из РФ в виде процентов и дивидендов. Аналогичные условия, выдвинутые по поручению президента российской стороной, ранее приняли Кипр, Люксембург и Мальта.

В марте 2020 года президент Владимир Путин заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом - не менее 15%. Он поручил скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, начиная с тех, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.