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11.05.2021 16:15
Рубрика: Общество

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах

Текст: Ксения Колесникова

В связи с трагедией в казанской гимназии № 175 министр просвещения Сергей Кравцов подписал письмо для регионов с рекомендациями по усилению мер безопасности в школах, колледжах, детсадах и других образовательных организациях. Документ содержит правила, обеспечивающие сохранение жизни и здоровья как учеников, так и педагогов, подчеркивает пресс-служба министерства.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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"Необходимо выработать дополнительные меры с учетом анализа обстановки в субъекте РФ, провести проверки состояния защищенности организаций, вести разъяснительную работу в педагогических коллективах, классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания", - говорится в документе.

Также Минпросвещения обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов образования, которые установлены соответствующим постановлением правительства № 1006 от 2 августа 2019 года.

Какие меры прописаны в постановлении? Среди прочего - системы видеонаблюдения и сигнализации, охрана сотрудниками ЧОП или вневедомственной охраны, посты охраны, КПП, металлоискатели (стационарные или ручные). А еще - планы эвакуации, учения и тренировки по обеспечению безопасности, системы передачи тревожных сообщений и многое другое.

"Новые рекомендации Минпросвещения включают подробный антикризисный план работы. Деятельность антикризисной команды должна обеспечиваться поддержкой внешнего консультанта, который оказывает помощь как на стадии формирования команды, ее обучения, так и во время действия ЧС, - сообщает министерство. - В рекомендациях уточняется, что этим специалистом должен быть представитель антикризисного подразделения или городской службы экстренной психологической помощи".

"В кризисных ситуациях собственных ресурсов образовательной организации часто оказывается недостаточно. Именно поэтому необходима координация работы с региональными антикризисными подразделениями", - подчеркивается в документе.

Общество Образование Власть Работа власти Госуправление Стрельба в школе Казани

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