Мишустин настроен на непростой, но откровенный отчет в Госдуме

Премьер-министр Михаил Мишустин ожидает непростую и откровенную дискуссию с депутатами в ходе отчета правительства в Государственной Думе. Доклад о результатах работы в прошедшем году глава кабинета министров представит парламентариям завтра.

"Это для нас не только конституционная обязанность, но и хорошая возможность откровенного открытого разговора с депутатами", - подчеркнул Мишустин на совещании с вице-премьерами. - Мы обсудим наши приоритеты в работе, в том числе вопросы, связанные с законотворчеством. Предстоит достаточно непростой, но откровенный разговор обо всем, что было сделано в прошлом году, в том числе и в период острой борьбы с распространением коронавирусной инфекции".

Премьер призвал подчиненных быть готовыми к обсуждению мер для выполнения поручений президента по итогам апрельского Послания Федеральному Собранию. "Здесь предстоит сделать немало и нам, и коллегам из Государственной Думы", - сказал Мишустин. Кроме того, он ожидает вопросы о шагах по развитию страны, поддержке семей с детьми, по национальным и инфраструктурным проектам.