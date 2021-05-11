Мошенники фальсифицировали интервью президента Австрии для рекламы

В Австрии разразился нешуточный скандал. Полиция идет по следам мошенников, сфальсифицировавших интервью президента Австрии Александра Ван дер Беллена изданию Kronen Zeitung для продажи биткоинов. Ранее политики такого уровня в подобных целях задействованы не были.

"Я рад, что попробовал трансакции с биткоинами. Я никогда раньше не зарабатывал так легко столько денег. Я говорю о десятках тысяч евро в день", - якобы говорил президент в эксклюзивной беседе.

Канцелярия опровергла какую-либо связь президента с криптовалютами и содействием их продажи. Теперь этим делом занимаются компетентные службы.

Это уже не первый подобный случай в Австрии. Биткоин-мошенники используют имена и других известных людей для своих вероломных афер. Так, в 2019 году обманщики подставили владельца компании Red Bull Дитриха Матешица и ведущего телеканала ZIB Армина Вольфа. Для этого использовался поддельный сайт газеты Krone. Журналист предостерег от мошеннической аферы. "Конечно, все это подделка. Это настоящее свинство", - написал он в Twitter.

Специалисты просят граждан внимательно относиться к мнимой рекламе в интернете с участием знаменитостей. Если пользователь нажимает на объявление, он попадает на так называемую псевдожурналистскую статью. Это создает впечатление о правдоподобности и серьезности информации. В тексте, который написан как газетный репортаж, известные люди представляют определенный продукт. Статья, в свою очередь, ссылается на него. Если человек переходит по ссылке, он попадает на финансовую интернет-платформу. Остается только перевести деньги в расчете на то, чтобы стать богатым.