Можно ли работать удаленно на даче или из другого города

11 мая - первый рабочий день после майских праздников. Те, кто продолжают трудиться на удаленке, возможно, решат не возвращаться в город, а остаться у моря или на даче.

Нужно ли устно или письменно уведомлять своего начальника о том, где ты находишься? Об этом мы расспросили управляющего партнера юридической фирмы Елену Кожемякину.

Напомним, новый дистанционный труд получил правовую основу в январе этого года. Юридически удаленная работа закреплена в Федеральном законе от 08.12.2020 № 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях". Главное в законе - порядок взаимодействия с сотрудниками.

Что касается территории работы, то по словам юриста, Трудовой кодекс требует описать в целом - Порядок взаимодействия с сотрудником. "Но внутри него от всех деталей зависит, как и где будет работать сотрудник и как компания его сможет контролировать, - подчеркивает Елена Кожемякина. Например, про время взаимодействия закон говорит четко. Про территорию такого уточнения нет.

Более того, в самом понятии дистанционной работы сказано, что человек трудится не на территории работодателя, а на не подконтрольной ему. То есть компания, по сути, не знает, где его сотрудник фактически работает и не должна знать. С другой стороны, есть основание для увольнения, когда сотрудник сменил территорию работы из-за чего не смог дальше выполнять обязанности".

Юрист рекомендует работодателю в допсоглашении с сотрудником указывать территорию его работы - город или регион. "У нас много примеров на практике, когда сотрудник работал из другого города и даже другой страны, - поясняет Елена Кожемякина. - Главное в этом правиле - не разрешенный срок (вы можете установить любой), а именно территория. Чтобы работодатель знал это, и время для возврата - за какое время требовать возврат в офис по разовому вызову или в том случаем, если удаленка отменяется".

Подробнее о нюансах удаленки читайте в ближайшем выпуске "Российской газеты-Неделя".