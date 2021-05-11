Можно ли работать удаленно на даче или из другого города

Новости

В Шри-Ланке из-за COVID-19 запретили перемещение между районами страны 07:23
На Филиппинах выявлен "индийский" штамм коронавируса 07:22
Власти Калифорнии объявили о "чрезвычайной засухе" в штате 06:41
У Boeing 737 Max выявлены новые проблемы в комплектации 06:25
В Екатеринбурге в ДТП погибла семья с ребенком 06:16
На Урале фура врезалась в будку дежурного по железнодорожному переезду 06:00
Во Франции ужесточат наказание за преступления против полицейских 05:50
Синоптики сообщили об аномальном тепле в ряде регионов России 05:43
Китай подвел итоги общенациональной переписи населения 05:41
Адвокат назвала незаконные требования сотрудников ДПС 05:09
В Китае 4 человека погибли при крушении пожарного вертолета 05:03
Совбез РФ: США создают для стран индивидуальные программы работ по биооружию 04:39
Банк России ускорит возврат средств жертвам кибермошенников 04:20
Гидрометцентр предупредил о заморозках на юге России 11 мая 03:59
На химзаводе в Японии прогремел взрыв 03:52
В ХАМАС дали Израилю два часа на отвод полицейских от мечети Аль-Акса 03:28
Канал NBC отказался транслировать премию "Золотой глобус" 03:27
Десятки тысяч человек поддержали обращение военных к властям Франции 03:10
В Минприроды рассказали о величине запасов нефти и газа в России 02:43
ВВС Израиля нанесли удары по нескольким городам в секторе Газа 02:32
Вильфанд: Погода позволяет отключить отопление в Москве на этой неделе 02:00
Зонд НАСА покинул орбиту астероида Бенну и возвращается на Землю 01:35
Елизавета II представит программу правительства на ближайший год 01:25
В России началась короткая рабочая неделя после длинных майских выходных 00:37
Песков заявил о непричастности России к хакерской атаке на Colonial Pipeline 00:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
11.05.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Можно ли работать удаленно на даче или из другого города

Текст: Ольга Бухарова
11 мая - первый рабочий день после майских праздников. Те, кто продолжают трудиться на удаленке, возможно, решат не возвращаться в город, а остаться у моря или на даче.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нужно ли устно или письменно уведомлять своего начальника о том, где ты находишься? Об этом мы расспросили управляющего партнера юридической фирмы Елену Кожемякину.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Открылся специальный портал для удаленных нотариальных услуг

Напомним, новый дистанционный труд получил правовую основу в январе этого года. Юридически удаленная работа закреплена в Федеральном законе от 08.12.2020 № 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях". Главное в законе - порядок взаимодействия с сотрудниками.

Что касается территории работы, то по словам юриста, Трудовой кодекс требует описать в целом - Порядок взаимодействия с сотрудником. "Но внутри него от всех деталей зависит, как и где будет работать сотрудник и как компания его сможет контролировать, - подчеркивает Елена Кожемякина. Например, про время взаимодействия закон говорит четко. Про территорию такого уточнения нет.

Более того, в самом понятии дистанционной работы сказано, что человек трудится не на территории работодателя, а на не подконтрольной ему. То есть компания, по сути, не знает, где его сотрудник фактически работает и не должна знать. С другой стороны, есть основание для увольнения, когда сотрудник сменил территорию работы из-за чего не смог дальше выполнять обязанности".

Юрист рекомендует работодателю в допсоглашении с сотрудником указывать территорию его работы - город или регион. "У нас много примеров на практике, когда сотрудник работал из другого города и даже другой страны, - поясняет Елена Кожемякина. - Главное в этом правиле - не разрешенный срок (вы можете установить любой), а именно территория. Чтобы работодатель знал это, и время для возврата - за какое время требовать возврат в офис по разовому вызову или в том случаем, если удаленка отменяется".

Подробнее о нюансах удаленки читайте в ближайшем выпуске "Российской газеты-Неделя".

Экономика Работа Власть Право Трудовое право

Главное сегодня

В Минприроды рассказали о величине запасов нефти и газа в России
Песков заявил о непричастности России к хакерской атаке на Colonial Pipeline
Совбез РФ: США создают для стран индивидуальные программы работ по биооружию
Банк России ускорит возврат средств жертвам кибермошенников
Синоптики сообщили об аномальном тепле в ряде регионов России
Как снизить квартплату летом
Российские банки начали повышать ставки по вкладам