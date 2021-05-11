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11.05.2021 07:22
Рубрика: В мире

На Филиппинах выявлен "индийский" штамм коронавируса

Первые два случая заражения "индийским" штаммом коронавируса с двойной мутацией зафиксировали на Филиппинах. Об этом сообщает минздрав страны.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Этот вариант вируса был обнаружен у мужчин 37 и 38 лет, вернувшихся из Омана и ОАЭ. Заболевшие помещены на карантин, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал ABS-CBN. Ранее власти Филиппин ввели запрет на поездки из Индии, чтобы не допустить попадания нового штамма в страну.

В конце марта минздрав Индии сообщил об обнаружении разновидности коронавируса, которая имеет двойную мутацию. Как выяснили специалисты индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG), в который входит 10 ведущих национальных лабораторий, вирус несет в себе две мутации, которые помогают ему закрепляться на клетках.

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины

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